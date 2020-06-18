Первая за пять матчей. Альбасете одержал победу над прямым конкурентом, Зозуля со старта не играл. ВИДЕО

Для "Альбасете" это был крайне важный матч и его команда выиграла. Благодаря голу Микеля Меса на второй компенсированной к первому тайму минуте команда Романа Зозули одолела прямого конкурента в борьбе за выживание.

Сам Роман со старта не сыграл – вышел на поле в начале второго тайма. Он является основным футболистом "Альбасете", но находится под давлением из-за низкой результативности. Собственно, проблемы с созданием и реализацией моментов – общекомандная черта "Альбасете". Лишь в одном из двенадцати последних матчей Сегунды "Альбасете" забил более одного гола. В последних семнадцати поединках было одержано всего две победы, в последних пяти – только одну.

Как удалось добыть важный результат, смотрите в видеообзоре матча 33-го тура Сегунды.

Сегунда. 33-й тур

"Эстремадура" - "Альбасете" 0:1

Гол: Микель Месса 90+2