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Севилья - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Севилья - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Севилья - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Для "Барселоны" это будет уже третий поединок за последние шесть дней, однако в таком графике живут сейчас все команды Ла Лиги. Чемпионат стремительно близится к завершению, но главный вопрос остается открытым: "Барселона" или "Реал" примеряет корону?

Поединок 30-го тура Ла Лиги состоится на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" 19-го июня 2020-го года. Начало – 23:00. Прямая онлайн LIVE видеотрансляция в Украине состоится на телеканале "Футбол 1". Также прямой эфир матча состоится на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.TV, Киевстар ТВ.

В матч-центре UA-Футбол состоится прямая онлайн текстовая трансляция матча >>>. В разделе Испания – анонс и прогноз от Игоря Семйон >>>.

Где еще смотреть онлайн матч 30-го тура Ла Лиги "Севилья" - "Барселона"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
  • Польша - Eleven Sports 2 Poland;
  • Испания - Mitele Plus, Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar +.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
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  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Барселона Чемпионат Испании Севилья (Испания) Где смотреть футбол
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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
18.06.2020 в 15:12
myfootball.top
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
18.06.2020 в 15:18
beIN SPORTS
Ответить
+1
0
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Барселиниус (землянин)
18.06.2020 в 15:41
0
0


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