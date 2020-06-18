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Севилья - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Севилья - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Для "Барселоны" это будет уже третий поединок за последние шесть дней, однако в таком графике живут сейчас все команды Ла Лиги. Чемпионат стремительно близится к завершению, но главный вопрос остается открытым: "Барселона" или "Реал" примеряет корону?
Поединок 30-го тура Ла Лиги состоится на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" 19-го июня 2020-го года. Начало – 23:00. Прямая онлайн LIVE видеотрансляция в Украине состоится на телеканале "Футбол 1". Также прямой эфир матча состоится на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.TV, Киевстар ТВ.
В матч-центре UA-Футбол состоится прямая онлайн текстовая трансляция матча >>>. В разделе Испания – анонс и прогноз от Игоря Семйон >>>.
Где еще смотреть онлайн матч 30-го тура Ла Лиги "Севилья" - "Барселона"?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
- Польша - Eleven Sports 2 Poland;
- Испания - Mitele Plus, Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar +.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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