Севилья - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Для "Барселоны" это будет уже третий поединок за последние шесть дней, однако в таком графике живут сейчас все команды Ла Лиги. Чемпионат стремительно близится к завершению, но главный вопрос остается открытым: "Барселона" или "Реал" примеряет корону?

Поединок 30-го тура Ла Лиги состоится на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" 19-го июня 2020-го года. Начало – 23:00. Прямая онлайн LIVE видеотрансляция в Украине состоится на телеканале "Футбол 1". Также прямой эфир матча состоится на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.TV, Киевстар ТВ.

В матч-центре UA-Футбол состоится прямая онлайн текстовая трансляция матча >>>. В разделе Испания – анонс и прогноз от Игоря Семйон >>>.

Где еще смотреть онлайн матч 30-го тура Ла Лиги "Севилья" - "Барселона"?