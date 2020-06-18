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Де Йонг и Роберто не сыграют в матче с Севильей

Испания
(1 голосов)

Причина - травмы

Де Йонг и Роберто не сыграют в матче с Севильей
Новина українською

Защитник Серхи Роберто и полузащитник Френки де Йонг пропустят матч "Барселоны" с "Севильей", сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Сегодня, 18 июня, Роберто и де Йонг тренировались индивидуально. У Роберто обнаружена трещина ребра, у де Йонга — перенапряжение правой ноги.

Матч 30-го тура чемпионата Испании "Севилья" — "Барселона" состоится завтра, 19 июня, в 23:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне де Йонг провёл на поле 38 матчей во всех турнирах, стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи. Роберто помог сине-гранатовым в 31 матче, забил один гол, отдал две голевые передачи и заработал семь жёлтых карточек.

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В статье: Барселона Серхи Роберто Френки де Йонг
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
18.06.2020 в 15:47
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