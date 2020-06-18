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Поигравший в Динамо Антунеш остался без клуба

Испания
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Португалец будет искать новую команду

Поигравший в Динамо Антунеш остался без клуба
UA-Футбол
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Виторину Антунеш и "Хетафе" договорились о досрочном разрыве контракта. Об этом сообщает пресс-служба испанцев.

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Контракт защитника истекал в конце июня, однако стороны решили расстаться еще раньше. В текущем сезоне на его счету лишь три матча. Теперь он находится в статусе свободного агента.

Отметим, что на протяжении трех сезонов Антунеш защищал цвета "Динамо", с которым выиграл сразу четыре трофея.

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В статье: "Хетафе" Виторину Антунеш
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