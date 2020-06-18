Поигравший в Динамо Антунеш остался без клуба

Виторину Антунеш и "Хетафе" договорились о досрочном разрыве контракта. Об этом сообщает пресс-служба испанцев.

Контракт защитника истекал в конце июня, однако стороны решили расстаться еще раньше. В текущем сезоне на его счету лишь три матча. Теперь он находится в статусе свободного агента.

OFICIAL | El Getafe CF y Vitorino Antunes han llegado a un acuerdo para dar por finalizado su contrato con la entidad. https://t.co/aYJc2Of1DE pic.twitter.com/VHAsRYi4mK — Getafe C.F. (@GetafeCF) June 18, 2020

Отметим, что на протяжении трех сезонов Антунеш защищал цвета "Динамо", с которым выиграл сразу четыре трофея.