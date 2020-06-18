Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МЮ не предлагал за Фати 150 миллионов. Барселона не намерена продавать вундеркинда
Испанцу также комфортно в Каталонии
Несколько дней назад появились новости, что "МЮ" предлагал "Барселоне" 150 миллионов за Ансу Фати. Как оказалось, информация не соответствует действительности.
Mundo Deportivo, ссылаясь на окружение 17-летнего форварда, уверяет, что никакого предложения не было. Более того, каталонская сторона даже не думает о продаже футболиста.
Его можно подписать только выплатив клаусулу - 170 миллионов евро. Однако Фати полностью счастлив в каталонском клубе и хочет продлить действующий контракт.
В этом сезоне, юный испанский вундеркинд провел 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал голевую передачу.