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МЮ не предлагал за Фати 150 миллионов. Барселона не намерена продавать вундеркинда

Испания
(1 голосов)

Испанцу также комфортно в Каталонии

МЮ не предлагал за Фати 150 миллионов. Барселона не намерена продавать вундеркинда
UA-Футбол
Новина українською

Несколько дней назад появились новости, что "МЮ" предлагал "Барселоне" 150 миллионов за Ансу Фати. Как оказалось, информация не соответствует действительности.

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Mundo Deportivo, ссылаясь на окружение 17-летнего форварда, уверяет, что никакого предложения не было. Более того, каталонская сторона даже не думает о продаже футболиста.

Его можно подписать только выплатив клаусулу - 170 миллионов евро. Однако Фати полностью счастлив в каталонском клубе и хочет продлить действующий контракт.

В этом сезоне, юный испанский вундеркинд провел 25 матчей, в которых забил шесть голов и отдал голевую передачу.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Ансу Фати
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Источник:
Mundo Deportivo
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Комментарии (8)
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Algrab (Костопiль)
18.06.2020 в 22:11
Нехай переходить в Реал
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0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
18.06.2020 в 22:14
Шоб пацана испортить? Та ось х..я вам.
Ответить
0
-2
Algrab (Костопiль)
18.06.2020 в 22:22
Та хоча б чоловіком буде, а не балериною
0
-1
amg333 (Kyiv )
18.06.2020 в 22:23
Это точно,сучарес хорошему не научит
+1
0
Algrab (Костопiль)
18.06.2020 в 22:27
Чому? А як правильно вкусити супротивника?
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
18.06.2020 в 22:11
Сначала новости выдумывают, а потом их опровергают. От же ж журнашлюхи.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
18.06.2020 в 22:09
Фати молод и крайне сырой для АПЛ. Его там в газон закатают. Лучше места, чем Барса, для него пока нет.
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0
0
amg333 (Kyiv )
18.06.2020 в 22:22
Чего,мячи подавать пригодился бы,но 150 млн. за лавочника,это слишком
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+1
-1


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