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Примера. 29-й тур. Реал Сосьедад провалил матча против Алавеса
Претендент на Лигу чемпионов сыграл очень слабо
Согласно раскладам в турнирной таблице "Реал Сосьедад" – претендент на зону Лиги чемпионов, в соответствии с рисунком игры – нет. Сан-себастьянцы второй раз подряд после карантина потеряли очки, но если в матче с "Осасуной" была борьба, то с "Алавесом" – без шансов.
И не потому, что так хорошо играл соперник – плохо играл "Реал Сосьедад". В первом тайме гости не нанесли ни одного удара в створ ворот, а после перерыва наскребли аж один такой. "Алавес" не мог не воспользоваться ситуацией: сначала забил Борха Сайнс, впервые в карьере отличившись на уровне Ла Лиги, а в конце игры точку поставил Мартин Падилья.
"Реал Сосьедад" таким темпом может вылететь даже из зоны Лиги Европы, а "Алавесу" эта победа очень поможет в борьбе за выживание.
Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Реал Сосьедад" 2:0
Голы: Борха Сайнс 56, Мартин Падилья 90+6
"Алавес": Роберто Хименес, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Лисандро Магальян, Лукас Перес (Любомир Фейса 90), Виктор Камараса (Пере Понс 90+4), Хоселу, Луис Роха (Мартин Падилья 90+1), Чимо Наварро, Томас Пина, Борха Сайнс (Эдгар Мендес 83)
"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Диего Льоренте (Андони Эспиноса 90+3), Аднан Янузай, Виллиан Жозе (Александер Исак 64), Давид Сурутуса (Роберто Лопес Алкаиде 64), Мартин Эдегор (Кристиан Португес 64), Микель Оярсабаль, Айен Муньос, Игор Субельдия, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо (Робен Ле Норман 64)
Предупреждения: Рубен Дуарте 51, Томас Пина 71, Томас Пина 87 - Диего Льоренте 42, Ариц Элустондо 49, Хосеба Сальдуа 54, Хосеба Сальдуа 81
Удаления: Томас Пина 87 - Хосеба Сальдуа 81