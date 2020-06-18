Примера. 29-й тур. Реал Сосьедад провалил матча против Алавеса

Согласно раскладам в турнирной таблице "Реал Сосьедад" – претендент на зону Лиги чемпионов, в соответствии с рисунком игры – нет. Сан-себастьянцы второй раз подряд после карантина потеряли очки, но если в матче с "Осасуной" была борьба, то с "Алавесом" – без шансов.

И не потому, что так хорошо играл соперник – плохо играл "Реал Сосьедад". В первом тайме гости не нанесли ни одного удара в створ ворот, а после перерыва наскребли аж один такой. "Алавес" не мог не воспользоваться ситуацией: сначала забил Борха Сайнс, впервые в карьере отличившись на уровне Ла Лиги, а в конце игры точку поставил Мартин Падилья.

"Реал Сосьедад" таким темпом может вылететь даже из зоны Лиги Европы, а "Алавесу" эта победа очень поможет в борьбе за выживание.