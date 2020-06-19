Реал - Валенсия 3:0. Погоня за Барсой продолжается

Приятный глазу матч выдали на "Ди Стефано" "Реал" и "Валенсия". "Летучие мыши" доказали, что могут дать бой гранду - правда, в этот раз хватило их не на 90, а только на 45 минут. Это и предрешило исход встречи.

Игра началась с обоюдоострых атак. При этом "Реал" больше держал мяч, а "Валенсия" преодолевала средину поля в два-три паса, действуя строго вторым номером.

Уже к 15-й минуте подопечные Зидана нанесли 5 ударов в створ ворот Силлессена, но реальную опасность таил в себе только тычок Азара в контратаке. "Валенсия" ответила на это даже более остро - Куртуа еле сумел перевести в штангу низовой удар Родриго.

Дальше - больше. "Лос Чес" и вовсе открыли счет - все тот же Родриго замкнул прострел слева. Но судья после длительной паузы отменил гол по причине офсайда у Солера, стоявшего на линии передачи. Гайя этим так громко возмущался, что получил карточку.

Видимо, знал защитник, что больше до конца игры таких моментов "Валенсия" не создаст. Все, на что сподобятся "Летучие мыши" после 30-й минуты - пара угловых, несколько перспективных выходов из обороны, да еще плотный дальний удар от Кондогбья, который в эффектном прыжке отразил Куртуа. И как Селадес не пытался изменить это ранними заменами, ничего у него не вышло.

Другое дело - "Реал". "Сливочные" наращивали давление по ходу игры, и если до перерыва реальный шанс забить имел только Карвахаль после слаломного прохода, но здорово сыграл Силлессен, то во втором тайме команда Зидана поставила опасные ситуации на поток. Кроос и Модрич из центра снабжали форвардов передачами; высоко поднимающиеся фулбеки обеспечивали ширину; Бензема и Азар создавали угрозу по центру. И в итоге "Валенсия" дрогнула.

Первый мяч влетел в сетку гостей на 61-й минуте - Бензема завершил голом комбинацию по центру с участием Модрича и Азара. Безукоризненный в первом тайме Мангала здесь явно прозевал. Затем на 74-й минуте интригу окончательно убил Марко Асенсио - испанец больше года залечивал травму, и вернувшись на поле, первым же касанием замкнул прострел Менди.

Точку же в разгроме моральной убитой "Валенсии" поставил все тот же Бензема - причем после паса Асенсио. Вот уж воистину феноменальное возвращение для молодого испанца.

Благодаря победе "Реал" вновь приблизился к "Барселоне" на расстояние двух очков. Чемпионская гонка в этом сезоне в Примере интригует, как никогда. "Валенсия" же осталась 8-й, но теперь от зоны ЛЧ ее отделяют уже не 4 очка, как перед отчетным туром, а все 5.

Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Валенсия" - 3:0

Голы: Бензема, 61, 86, Асенсио, 74

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос, Вальверде (Асенсио, 74) - Бензема, Азар (Винисиус, 82)

"Валенсия": Силлессен - Васс, Гильямон, Мангала, Гайя - Ферран Торрес (Гонсалу Гедеш, 59), Парехо (Кокелен, 69), Кондогбья, Солер (Черышев, 69) - Макси Гомес (Гамейро, 60), Родриго (Ли Кан Ин, 76)

Предупреждения: Гайя, 24, Гильямон, 84

Удаление: Ли Кан Ин, 89