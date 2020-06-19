Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал - Валенсия 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть онлайн видео 29-го тура испанской Ла Лиги Реал - Валенсия, 18 июня 2020
Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Испании Реал - Валенсия, в котором сливочные не оставили шансов летучим мышам. Хотя гости открыли счет в первом тайме, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено. А вот после перерыва на сцену вышли Карим Бензема и Марко Асенсио. Первый оформил дубль, второй после выхода на замену забил гол и отдал результативную передачу.
Ла Лига. 29-й тур
Реал - Валенсия 3:0
Голы: Бензема 61, 86, Асенсио 74
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...