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Реал - Валенсия 3:0. Видео голов и обзор матча

Испания
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Смотреть онлайн видео 29-го тура испанской Ла Лиги Реал - Валенсия, 18 июня 2020

Реал - Валенсия 3:0. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Испании Реал - Валенсия, в котором сливочные не оставили шансов летучим мышам. Хотя гости открыли счет в первом тайме, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено. А вот после перерыва на сцену вышли Карим Бензема и Марко Асенсио. Первый оформил дубль, второй после выхода на замену забил гол и отдал результативную передачу.

Ла Лига. 29-й тур
Реал - Валенсия 3:0
Голы: Бензема 61, 86, Асенсио 74

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Валенсия Марко Асенсио
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