Реал - Валенсия 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Испании Реал - Валенсия, в котором сливочные не оставили шансов летучим мышам. Хотя гости открыли счет в первом тайме, но после просмотра VAR взятие ворот было отменено. А вот после перерыва на сцену вышли Карим Бензема и Марко Асенсио. Первый оформил дубль, второй после выхода на замену забил гол и отдал результативную передачу.

Ла Лига. 29-й тур

Реал - Валенсия 3:0

Голы: Бензема 61, 86, Асенсио 74