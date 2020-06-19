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"Гол Марко доказывает его мастерство". Зидан и Асенсио – по следам разгромной победы над Валенсией

Испания
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"Гол Марко доказывает его мастерство". Зидан и Асенсио – по следам разгромной победы над Валенсией
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги поединка Ла Лиги с "Валенсией" (3:0). В матче с "Лос Чес" Марко Асенсио забил первым же касанием после выхода на замену, также хавбек оформил голевой пас. Цитирует француза и испанца Marca.

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"Асенсио пропустил почти год, в его случае просто выйти на поле – это уже повод для радости. Он забил первым же касанием, и это доказывает его мастерство, а также заряженность на игру. Я выделю всю команду. Важно, чтобы работал весь коллектив. Я также рад голам Карима Бензема. Его второй мяч вышел на загляденье – обыграл и завершил", – отметил Зидан.

"Я очень хотел вернуться на поле. Позади многие месяцы усердной работы. Я очень рад забить и победить. Сейчас меня переполняют сильные эмоции. Я в порядке, мы готовы к финишной прямой", – сказал Асенсио.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Валенсия Марко Асенсио
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Источник:
Marca

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