"Гол Марко доказывает его мастерство". Зидан и Асенсио – по следам разгромной победы над Валенсией

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги поединка Ла Лиги с "Валенсией" (3:0). В матче с "Лос Чес" Марко Асенсио забил первым же касанием после выхода на замену, также хавбек оформил голевой пас. Цитирует француза и испанца Marca.

"Асенсио пропустил почти год, в его случае просто выйти на поле – это уже повод для радости. Он забил первым же касанием, и это доказывает его мастерство, а также заряженность на игру. Я выделю всю команду. Важно, чтобы работал весь коллектив. Я также рад голам Карима Бензема. Его второй мяч вышел на загляденье – обыграл и завершил", – отметил Зидан.