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"Гол Марко доказывает его мастерство". Зидан и Асенсио – по следам разгромной победы над Валенсией
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги поединка Ла Лиги с "Валенсией" (3:0). В матче с "Лос Чес" Марко Асенсио забил первым же касанием после выхода на замену, также хавбек оформил голевой пас. Цитирует француза и испанца Marca.
"Асенсио пропустил почти год, в его случае просто выйти на поле – это уже повод для радости. Он забил первым же касанием, и это доказывает его мастерство, а также заряженность на игру. Я выделю всю команду. Важно, чтобы работал весь коллектив. Я также рад голам Карима Бензема. Его второй мяч вышел на загляденье – обыграл и завершил", – отметил Зидан.
"Я очень хотел вернуться на поле. Позади многие месяцы усердной работы. Я очень рад забить и победить. Сейчас меня переполняют сильные эмоции. Я в порядке, мы готовы к финишной прямой", – сказал Асенсио.