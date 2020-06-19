Герой футбольного дня. Марко Асенсио

В 2015-м году "Реал" заплатил за 19-летнего Марко Асенсио почти четыре миллиона евро. К тому времени уже полноценно вступила в права политика мадридского клуба по приобретению и "раскрутке" молодежи. Он не играл за "Кастилью", однако на сезон был отправлен в аренду в "Эспаньол". Первый официальный матч за "Реал" провел 21-го августа 2016-го года, и это было началом процесса восхождения молодой звезды.

Марко Асенсио сразу стал основным игроком мадридцев, разнообразя действия команды. "Реал" – это физическая мощь, фланговые передачи, минимальные задержки мяча в центре поля. А игроки вроде Иско или Асенсио добавляли изюминки в плане игры на газоне. В сезоне 2018/19 было похоже на то, что Марко Асенсио – незаменимая боевая единица для "Реала" и не зря клуб оценивал его в более чем сто миллионов евро. Впрочем, обстоятельства сложились так, что "сливочным" пришлось учиться играть без Марко Асенсио.

Во время матча Международного Кубка чемпионов против лондонского "Арсенала" Асенсио порвал крестообразные связки левого колена. Было это 24-го июля 2019-го года. В игру Марко вернулся только спустя год – 14-го июня 2020-го года он впервые после травмы появись в заявке "Реала", хотя на поле так и не вышел. Полноценное, а не формальное, возвращение произошло через четыре дня в матче против "Валенсии". Зинедин Зидан выпустил его на поле на 74-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды и менее чем через минуту Асенсио отличился взятием ворот. При выходе на поле он тепло улыбался в ответ на напутственные слова Зидана, после результативного удара поднял глаза к небу, демонстрируя облегчение: наконец-то все проблемы остались позади.

К концу матча он еще успел ассистировать Кариму Бензема, отметившись двумя результативными действиями при двадцати касаниях к мячу. И хотя заслуга Бензема и Азара в этой победе более высокая, его триумфальное возвращение стало одним из самых ярких событий вечера для мадридских болельщиков.

Возвращение Марко Асенсио для "Реала" – это словно финансовое пополнение от найденной во внутреннем кармане пиджака "заначки". Вроде как всегда было рядом, но возможности расширяет только сейчас.