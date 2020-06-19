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Герой футбольного дня. Марко Асенсио

Испания
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Проблемы со здоровьем, похоже, остались позади

Герой футбольного дня. Марко Асенсио
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В 2015-м году "Реал" заплатил за 19-летнего Марко Асенсио почти четыре миллиона евро. К тому времени уже полноценно вступила в права политика мадридского клуба по приобретению и "раскрутке" молодежи. Он не играл за "Кастилью", однако на сезон был отправлен в аренду в "Эспаньол". Первый официальный матч за "Реал" провел 21-го августа 2016-го года, и это было началом процесса восхождения молодой звезды.

Марко Асенсио сразу стал основным игроком мадридцев, разнообразя действия команды. "Реал" – это физическая мощь, фланговые передачи, минимальные задержки мяча в центре поля. А игроки вроде Иско или Асенсио добавляли изюминки в плане игры на газоне. В сезоне 2018/19 было похоже на то, что Марко Асенсио – незаменимая боевая единица для "Реала" и не зря клуб оценивал его в более чем сто миллионов евро. Впрочем, обстоятельства сложились так, что "сливочным" пришлось учиться играть без Марко Асенсио.

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Во время матча Международного Кубка чемпионов против лондонского "Арсенала" Асенсио порвал крестообразные связки левого колена. Было это 24-го июля 2019-го года. В игру Марко вернулся только спустя год – 14-го июня 2020-го года он впервые после травмы появись в заявке "Реала", хотя на поле так и не вышел. Полноценное, а не формальное, возвращение произошло через четыре дня в матче против "Валенсии". Зинедин Зидан выпустил его на поле на 74-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды и менее чем через минуту Асенсио отличился взятием ворот. При выходе на поле он тепло улыбался в ответ на напутственные слова Зидана, после результативного удара поднял глаза к небу, демонстрируя облегчение: наконец-то все проблемы остались позади.

К концу матча он еще успел ассистировать Кариму Бензема, отметившись двумя результативными действиями при двадцати касаниях к мячу. И хотя заслуга Бензема и Азара в этой победе более высокая, его триумфальное возвращение стало одним из самых ярких событий вечера для мадридских болельщиков.

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Возвращение Марко Асенсио для "Реала" – это словно финансовое пополнение от найденной во внутреннем кармане пиджака "заначки". Вроде как всегда было рядом, но возможности расширяет только сейчас.

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В статье: Реал (Мадрид) Марко Асенсио герой футбольного дня
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