Испания
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Конкурент Лунина продлил контракт с Реалом
Ненадолго
"Реал" продлил арендный контракт с французским вратарем Альфонсом Арреолой до завершения выступлений команды в Лиге чемпионов. Предыдущий контракт действовал до 30 июня, сообщает Marca.
27-летнего француза "Реал" арендует с начала сентября 2019 года в клуба ПСЖ как дублера для основного кипера "сливочных" Тибо Куртуа.
По слухам со следующего сезона дублером Куртуа вместо Арреолы должен стать украинец Андрей Лунин, который сейчас выступает в "Реал Овьедо".
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Комментарии (2)
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zago22
19.06.2020 в 13:48
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Инспектор ( )
19.06.2020 в 13:39
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