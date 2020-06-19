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Конкурент Лунина продлил контракт с Реалом

Испания
(2 голосов)

Ненадолго

Конкурент Лунина продлил контракт с Реалом
Новина українською

"Реал" продлил арендный контракт с французским вратарем Альфонсом Арреолой до завершения выступлений команды в Лиге чемпионов. Предыдущий контракт действовал до 30 июня, сообщает Marca.

27-летнего француза "Реал" арендует с начала сентября 2019 года в клуба ПСЖ как дублера для основного кипера "сливочных" Тибо Куртуа.

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По слухам со следующего сезона дублером Куртуа вместо Арреолы должен стать украинец Андрей Лунин, который сейчас выступает в "Реал Овьедо".

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В статье: Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Альфонс Ареоля Альфонс Ареола ПСЖ Андрей Лунин
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Комментарии (2)
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zago22
19.06.2020 в 13:48
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Инспектор ( )
19.06.2020 в 13:39
Парашюты для Лунина даром не прошли
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