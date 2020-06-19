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Севилья - Барселона. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Севилья - Барселона: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Севилья - Барселона. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Первые два матча после карантина были для "Барселоны" разминкой. Настоящее испытание – это матч 30-го тура против "Севильи", которая демонстрирует симпатичный футбол и заявляет о высоких амбициях.

Поединок состоится на поле "Севильи" 19-го июня 2020-го года в 23:00. Прямая онлайн текстовая трансляция матча – в матч-центре UA-Футбол >>>. Также в разделе "Испания" – анонс и прогноз на матч от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямую онлайн видеотрансляцию матча "Севилья" - "Барселона" благодаря сигналу MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Севилья (Испания)
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