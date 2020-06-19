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Неймар подал в суд на Барселону с целью возмещения крупной суммы, но теперь сам должен деньги каталонцам

Испания
(3 голосов)

Получился одесский анекдот

Неймар подал в суд на Барселону с целью возмещения крупной суммы, но теперь сам должен деньги каталонцам
Новина українською

Пресс-служба "Барселоны" выпустила заявление, из которого можно понять, что клуб выиграл суд по делу Неймара. Бразилец требовал у каталонцев 43 миллиона евро в качестве компенсации суммы подписного бонуса, который якобы был включен в контракт во время последней пролонгации.

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Суд отклонил иск Неймара – сообщается, что теперь сам бразилец должен вернуть клубу почти 7 миллионов евро. Исполнитель и его агенты, естественно, не согласны с подобным вердиктом. "Барселона" продолжит отстаивать свои интересы в случае продолжения разбирательства.

Годовой оклад Неймара в "Пари Сен-Жермен" – 36 миллионов евро.

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В статье: Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
FCB

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Комментарии (9)
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Адриан банан (Айфон)
19.06.2020 в 16:48
Годовой оклад Неймара в "Пари Сен-Жермен" – 36 миллионов евро. Просто немного не хватает на хлеб
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+1
0
Algrab (Костопiль)
19.06.2020 в 16:29
Ответить
0
-1
ascent (Луксор)
19.06.2020 в 15:52
Такое впечатление, что у Неймара раздвоение личности: одна хочет вернуться, а другая подает в суд...
Ответить
0
-1
Саня Днепр (Днепр)
19.06.2020 в 15:50
Тормоз))))
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0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
19.06.2020 в 15:44
Ответить
+1
0
avatar
Инспектор ( )
19.06.2020 в 15:41
У них любоффь
Ответить
+1
-2
ascent (Луксор)
19.06.2020 в 15:56
Любовь - это когда без денег, а у них жесткий секс
Ответить
+2
-1
avatar
Инспектор ( )
19.06.2020 в 16:11
А я не писал про любовь
0
-1
ascent (Луксор)
19.06.2020 в 16:30
Да понял я...
0
-1


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