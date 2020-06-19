Лемар останется в Атлетико

Полузащитник "Атлетико" Тома Лемар не покинет клуб в летнее трансферное окно, пишет AS. На 24-летнего француза претендует "Арсенал", а именно главный тренер "канониров" Микель Артета, однако руководство мадридского коллектива считает игрока очень важной частью коллектива.

Напомним, что "матрасники" хотят усилиться форвардом "ПСЖ" Эдинсоном Кавани.

В текущем сезоне на счету Лемара 18 матчей в рамках Ла Лиги.