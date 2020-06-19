СМИ: Барселона не продвигается по трансферу Мартинеса. Интер может продлить контракт с форвардом

"Барселона" давно стремится подписать Лаутаро Мартинеса. Однако переговоры с "Интером" никак не могут сдвинуться с мертвой точки.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, миланский клуб не хочет идти на уступки. Они отпустят форварда только в случае выплаты клаусулы - 111 миллионов евро.

Экономический кризис, который связан с коронавирусом, не дает шанс "Барселоне" увеличить свое предложение. Потому, есть вероятность, что трансфер не состоится.

Более того, "Интер" хочет воспользоваться ситуацией и предложить аргентинцу улучшенный контракт. Текущий истекает в 2023-м году.

На счету Мартинеса в этом сезоне 16 голов в 32-х матчах.