Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. 30-й тур. Вильярреал снова побеждает минимально, Мальорка и Леганес играют вничью
Состоялся важный матч в борьбе за выживание
Гранада. Стадион "Нуэво Лос Каменес"
"Гранада" - "Вильярреал" 0:1
Гол: Херард Морено 11
"Гранада": Руи Силва, Герман Санчес, Ян Брис Этеки (Антонио Кортес 61), Роберто Солдадо (Дарвин Мачис 46), Федерико Вико (Рамон Азиз 61), Карлос Нева (Жил Диаш 77), Виктор Диас (Димитри Фулкье 83), Янгел Эррера, Домингуш Дуарте, Карлос Фернандес, Антонио Пуэртас
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Висенте Иборра, Альберто Морено (Санти Касорла 81), Рубен Пенья (Марио Гаспар 81), Софьян Чакла, Херард Морено, Хави Онтиверос (Самуэль Чуквезе 65), Мануэль Морланес (Андре-Франк Ангисса 55), Мойсес Гомес, Карлос Бакка (Пако Алькасер 55)
Предупреждения: Альберто Морено 20, Самуэль Чуквезе 86, Серхио Асенхо 90
Пальма-де-Мальорка. Стадион "Иберостар"
"Мальорка" - "Леганес" 1:1
Голы: Сальва Севилья 9 - Оскар Арнаис 87
"Мальорка": Маноло Рейна, Алехандро Посо, Сальва Севилья (Хоан Састре 82), Иддрису Мохаммед , Дани Родригес (Ксиско Кампос 52), Фран Гамес, Александар Седлар, Анте Будимир (Абдон 68), Мартин Вальент, Такефуса Кубо (Хосеп Сене 82), Хуан Эрнандес (Жуниор Лаго 68)
"Леганес": Иван Куэльяр, Колинс Авазем (Хавьер Авильес 81), Кеннет Омеруо, Унаи Бустинса, Гидо Каррильо, Айтор Руйбаль (Роке Меса 56), Рожер Ассале (Роберто Росалес 81), Рубен Перес (Брайан Хиль 56), Ибрагим Амаду (Мигель Герреро 62), Кевин Родригес, Оскар Арнаис
Предупреждения: Дани Родригес 49, Анте Будимир 59, Жуниор Лаго 79 - Гидо Каррильо 2, Ибрагим Амаду 35, Кевин Родригес 48, Роке Меса 67, Оскар Арнаис 76, Роберто Росалес 90+3