Суарес впервые за полгода выйдет в старте Барселоны

Каталонская "Барселона" объявила свой состав на игру против "Севильи". За текстовой трансляцией матча вы можете следить на нашем сайте.

Отметим, что с первых минут выйдет Луис Суарес. Уругваец занял место Гризманна, который никак не может адаптироваться в "Барселоне". Последний раз Луис выходил с первых минут в игре против "Атлетико" 9-го января.

В текущем сезоне на счету Луиса 14 голов в 25-ти матчах.