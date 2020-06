Суарес впервые за полгода выйдет в старте Барселоны

Каталонская "Барселона" объявила свой состав на игру против "Севильи". За текстовой трансляцией матча вы можете следить на нашем сайте.

Отметим, что с первых минут выйдет Луис Суарес. Уругваец занял место Гризманна, который никак не может адаптироваться в "Барселоне". Последний раз Луис выходил с первых минут в игре против "Атлетико" 9-го января.

What's up, #Culers!



Here's your starting XI for #SevillaBarça! pic.twitter.com/zP7EQRP4Ev