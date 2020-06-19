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Суарес впервые за полгода выйдет в старте Барселоны

Испания
(1 голосов)

А если бы не было коронавируса, то мог и пропустить сезон

Суарес впервые за полгода выйдет в старте Барселоны
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" объявила свой состав на игру против "Севильи". За текстовой трансляцией матча вы можете следить на нашем сайте.

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Отметим, что с первых минут выйдет Луис Суарес. Уругваец занял место Гризманна, который никак не может адаптироваться в "Барселоне". Последний раз Луис выходил с первых минут в игре против "Атлетико" 9-го января.

В текущем сезоне на счету Луиса 14 голов в 25-ти матчах.

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В статье: Луис Суарес Антуан Гризманн Барселона
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
19.06.2020 в 22:13
главное - побольше забивать голов и больше никого не кусать!
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