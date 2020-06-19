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Валенсия готова подписать Себальоса этим летом

Испания
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Зидану он точно не нужен

Валенсия готова подписать Себальоса этим летом
UA-Футбол
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Крайне вероятно, что аренда Дани Себальоса в "Арсенале" закончится. В конце сезона он вернется в "Реал".

Зинедин Зидан достаточно придирчиво относится к испанцу, а потому его трансфер в другой клуб очень вероятен. По данным Marca, серьезный интерес к нему проявляет "Валенсия". Они готовы сесть за стол переговоров в ближайшее время.

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Что интересно, ранее сообщалось, что полузащитника может приютить "Барселона".

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Валенсия Дани Себальос
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