Валенсия готова подписать Себальоса этим летом

Крайне вероятно, что аренда Дани Себальоса в "Арсенале" закончится. В конце сезона он вернется в "Реал".

Зинедин Зидан достаточно придирчиво относится к испанцу, а потому его трансфер в другой клуб очень вероятен. По данным Marca, серьезный интерес к нему проявляет "Валенсия". Они готовы сесть за стол переговоров в ближайшее время.

Что интересно, ранее сообщалось, что полузащитника может приютить "Барселона".