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Севилья - Барселона 0:0. Видео обзор матча

Испания
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Чемпионата Испании Севилья - Барселона, 19 июня 2020

Севилья - Барселона 0:0. Видео обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Севилья - Барселона, которые встречались в рамках 30-го тура. Каталонцы больше владели мячом, немного больше били по воротам, но андалусцы пытались отвечать своими уколами. В конце концов, поединок завершился без голов. Такой результат может сменить лидера Ла Лиги, ведь Реал в случае победы в Сан-Себастьяне обойдет Барсу по дополнительным показателям.

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В статье: Барселона Севилья
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
20.06.2020 в 10:05
Всё понятно и ясно!Если в Барсе уйдут:Пике,Бускетс в серединеи нападающие Месси и Суарес-Барсе ..издец,конечно будет держаться,но уже совсем не та!
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