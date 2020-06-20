Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья - Барселона 0:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Чемпионата Испании Севилья - Барселона, 19 июня 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Севилья - Барселона, которые встречались в рамках 30-го тура. Каталонцы больше владели мячом, немного больше били по воротам, но андалусцы пытались отвечать своими уколами. В конце концов, поединок завершился без голов. Такой результат может сменить лидера Ла Лиги, ведь Реал в случае победы в Сан-Себастьяне обойдет Барсу по дополнительным показателям.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Maldini (Киев)
20.06.2020 в 10:05
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...