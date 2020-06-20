Севилья - Барселона 0:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Севилья - Барселона, которые встречались в рамках 30-го тура. Каталонцы больше владели мячом, немного больше били по воротам, но андалусцы пытались отвечать своими уколами. В конце концов, поединок завершился без голов. Такой результат может сменить лидера Ла Лиги, ведь Реал в случае победы в Сан-Себастьяне обойдет Барсу по дополнительным показателям.