Защитник "Барселоны" Жерар Пике отреагировал на ничью с "Севильей" (0:0) в 30-м туре Ла Лиги.

"Будет очень сложно выиграть эту Ла Лигу, потому что все зависит не от нас. "Реалу" трудно будет потерять очки. Видя, что происходило в эти два тура, трудно это представить.

Матч был равным, конкурентным, и эта ничья ставит нас в положение, когда не все зависит от нас, но впечатления неплохие. Есть ощущение, что мы потеряли два очка, потому что были лучше соперника. Мы создавали моменты, но не забили.

"Севилья" – команда высокого уровня, они идут третьими в таблице, но у нас были шансы", – цитирует Пике Mundo Deportivo.