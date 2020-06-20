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Пике – после ничьей с Севильей: Сложно представить, что Реал потеряет очки

Испания
(1 голосов)

Теперь все находится в руках "сливочных"

Пике – после ничьей с Севильей: Сложно представить, что Реал потеряет очки
Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике отреагировал на ничью с "Севильей" (0:0) в 30-м туре Ла Лиги.

"Будет очень сложно выиграть эту Ла Лигу, потому что все зависит не от нас. "Реалу" трудно будет потерять очки. Видя, что происходило в эти два тура, трудно это представить.

Матч был равным, конкурентным, и эта ничья ставит нас в положение, когда не все зависит от нас, но впечатления неплохие. Есть ощущение, что мы потеряли два очка, потому что были лучше соперника. Мы создавали моменты, но не забили.

"Севилья" – команда высокого уровня, они идут третьими в таблице, но у нас были шансы", – цитирует Пике Mundo Deportivo.

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В статье: Херард Пике Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (5)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.06.2020 в 10:23
Вот же хитрый сепарок каталонский. На жалость давит: нас угнетают, памагите!!!! Ничё не напоминает?...
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0
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СашаXM (Хмельницкий)
20.06.2020 в 10:15
чето он с такими намёками странными типа судьи их топили ))) а по игре тянули за уши )
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+1
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support (Kyiv)
20.06.2020 в 10:07
Кто виноват что вас хватило на один тайм
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0
0
avatar
Maldini (Киев)
20.06.2020 в 09:54
Пике.не надо пи...ля-ля!Пора на пенсию!!!Уйдёт Месси....здец Барсе.это точно!
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+1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.06.2020 в 11:25
Не согласен. Не уйдёт Месси - пипец Барсе...)))
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0
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