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Реал Сосьедад - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Реал Сосьедад - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" дождался возможности вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании. Накануне "Барселона" оступилась в Севилье, поэтому в случае победы мадридцы догонят каталонцев по очкам и опередят их благодаря дополнительным показателям.

Соперник – неудобный, хотя в последний поединках "Реал Сосьедад" не демонстрирует содержательного футбола. Матч 30-го тура состоится 21-го июня 2020-го года в 23:00. Прямая видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1". Также поединок можно посмотреть на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone.tv, Киевстар ТВ.

Текстовая онлайн LIVE трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>.

Где еще смотреть онлайн прямой эфир матча "Реал Сосьедад" - "Реал"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
  • Венгрия - Spíler2, Spíler Extra;
  • Польша - Canal + Sport, Canal + Sport Online, nc + GO;
  • Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1, Mitele Plus.

Смотреть матч онлайн
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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Где смотреть футбол
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