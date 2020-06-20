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Зидан ответил на выпад Пике: Судьи не помогают Реалу

Испания
(1 голосов)

Француз в этом уверен

Зидан ответил на выпад Пике: Судьи не помогают Реалу
Новина українською

Между "Реалом" и "Барсой" накаляются страсти. После намека защитника Жерара Пике на то, что Королевскому клубу помогают судьи, слово взял Зинедин Зидан.

"Все как обычно. У меня есть свое мнение, конечно, но я не буду его высказывать вслух, поскольку это может потом бумерангом вернуться ко мне. Каждый выражает свои чувства. Я же полностью концентрируюсь на следующей игре, мне интересна только она", - цитирует тренера "Сливочных" AS.

"Подсуживают ли "Реалу"? Нет. Тут я скажу прямо: я не думаю, что нам подсуживают. Это все".

Напомним, после игры "Реала" и "Валенсии" (3:0) фанаты "Летучих мышей" негодовали из-за отмены гола Родриго Морено. Испанец забил при счете 0:0, но судьи отменили мяч из-за офсайда у игрока, стоявшего на линии передачи.

"Реал" свой следующий матч проведет завтра - на "Аноэте" против "Сосьедада". Если команда Зидана победит, то обгонит "Барселону" и возглавит таблицу.

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В статье: Херард Пике Зинедин Зидан Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 20:44
Вонючие сепары и геи повылазят с нор хаять КОРОЛЕВСКИЙ СУПЕРКЛУБ...
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+1
-3
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MES QUE UN CLUB
20.06.2020 в 20:39
Конечно нет. Как вообще можно мысли такие допустить. )
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+2
-2
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Spokoyno (Киев)
20.06.2020 в 20:33
А який тренер погодиться, що його команді підсуджують? Утім два матчі, два неоднозначних суддівських рішень Так це не означає, що Реал міг щось втратити... Але неприємний осад ПРИСУТНІЙ! Слідкуємо далі.
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+2
-2
СашаXM (Хмельницкий)
20.06.2020 в 22:26
ого ) оно заразно )) а че про КК карлику не говрим? про пеналь не говорим? штрафы не говорим? барсу тянут ого как!
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