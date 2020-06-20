Зидан ответил на выпад Пике: Судьи не помогают Реалу

Между "Реалом" и "Барсой" накаляются страсти. После намека защитника Жерара Пике на то, что Королевскому клубу помогают судьи, слово взял Зинедин Зидан.

"Все как обычно. У меня есть свое мнение, конечно, но я не буду его высказывать вслух, поскольку это может потом бумерангом вернуться ко мне. Каждый выражает свои чувства. Я же полностью концентрируюсь на следующей игре, мне интересна только она", - цитирует тренера "Сливочных" AS.

"Подсуживают ли "Реалу"? Нет. Тут я скажу прямо: я не думаю, что нам подсуживают. Это все".

Напомним, после игры "Реала" и "Валенсии" (3:0) фанаты "Летучих мышей" негодовали из-за отмены гола Родриго Морено. Испанец забил при счете 0:0, но судьи отменили мяч из-за офсайда у игрока, стоявшего на линии передачи.

????????????: “VAR-DEBEBAS”



- otra nueva polemica se hizo presente ayer en el Alfredo Di Stefano en el partido entre Real Madrid Y Valencia, la jugada polemica fue un gol eliminado a Rodrigo por una Interferencia de Maxi Gomez regresando del Fuera de Juego.



¿Interfirio el Uruguayo? pic.twitter.com/SeVLTtWYng — francisco camarillo (@Toppanalyst) June 19, 2020

"Реал" свой следующий матч проведет завтра - на "Аноэте" против "Сосьедада". Если команда Зидана победит, то обгонит "Барселону" и возглавит таблицу.