Реал Сосьедад - Реал. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" дождался возможности вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании. Накануне "Барселона" оступилась в Севилье, поэтому в случае победы мадридцы догонят каталонцев по очкам и опередят их благодаря дополнительным показателям.

Соперник – неудобный, хотя в последний поединках "Реал Сосьедад" не демонстрирует содержательного футбола. Матч 30-го тура состоится 21-го июня 2020-го года в 23:00.

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