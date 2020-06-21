Руби уволен с поста главного тренера Бетиса. После рестарта у них всего одно очко в трех матчах

"Бетис" отправил в отставку главного тренера Руби после поражения от "Атлетика" (0:1) в матче чемпионата Испании.

После 30 туров клуб из Севильи занимает в Ла Лиге 14-е место. Отрыв от зоны вылета составляет 8 очков.

В последних 10 турах "Бетис" одержал одну победу. После возобновления Ла Лиги на их счету лишь одно очко в трёх матчах.

Новым главным тренером команды до конца сезона назначен спортивный директор клуба Алексис Трухильо.

Ранее он уже возглавлял "Бетис" в двух заключительных турах сезона-2016/17.