Испания
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Де Йонг пропустит игру против Атлетика из-за мышечного повреждения
Френки повредил камбаловидную мышцу правой ноги
У хавбека "Барселоны" Френки де Йонга диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги.
О сроках восстановления не сообщается, однако нидерландец точно пропустит ближайший матч против "Атлетика" Бильбао, который состоится во вторник.
Напомним, из-за травмы Френки пропустил предыдущие матчи чемпионата Испании с "Леганесом" (2:0) и "Севильей" (0:0).
В этом сезоне 23-летний де Йонг провел 38 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
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