  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Де Йонг пропустит игру против Атлетика из-за мышечного повреждения
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Йонг пропустит игру против Атлетика из-за мышечного повреждения

Испания
(2 голосов)

Френки повредил камбаловидную мышцу правой ноги

Де Йонг пропустит игру против Атлетика из-за мышечного повреждения
Новина українською

У хавбека "Барселоны" Френки де Йонга диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги.

О сроках восстановления не сообщается, однако нидерландец точно пропустит ближайший матч против "Атлетика" Бильбао, который состоится во вторник.

Напомним, из-за травмы Френки пропустил предыдущие матчи чемпионата Испании с "Леганесом" (2:0) и "Севильей" (0:0).

В этом сезоне 23-летний де Йонг провел 38 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Френки де Йонг
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...