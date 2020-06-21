Де Йонг пропустит игру против Атлетика из-за мышечного повреждения

У хавбека "Барселоны" Френки де Йонга диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги.

О сроках восстановления не сообщается, однако нидерландец точно пропустит ближайший матч против "Атлетика" Бильбао, который состоится во вторник.

Напомним, из-за травмы Френки пропустил предыдущие матчи чемпионата Испании с "Леганесом" (2:0) и "Севильей" (0:0).

В этом сезоне 23-летний де Йонг провел 38 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.