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Ювентус готов включить Бернардески или Ругани в сделку по Раулю Хименесу

Испания
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"Вулверхэмптон" оценивает форварда в 60 миллионов евро

Ювентус готов включить Бернардески или Ругани в сделку по Раулю Хименесу
Новина українською

Tuttosport сообщает, что нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес близок к тому, чтобы покинуть стан "волков" уже этим летом.

"Вулвз" оценивает 29-летнего форварда в 60 млн евро. "Ювентус" проявляет интерес к мексиканскому футболисту.

Руководство туринцев хочет включить в сделку своих игроков, а именно вингера Федерико Бернардески и защитника Даниэля Ругани, чтобы снизить итоговую сумму трансфера.

Также, ранее в СМИ была информация, что Хименес интересен ряду клубов АПЛ.

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В статье: Вулверхэмптон Рауль Хименес
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Источник:
Tuttosport
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