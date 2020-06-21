Ювентус готов включить Бернардески или Ругани в сделку по Раулю Хименесу

Tuttosport сообщает, что нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес близок к тому, чтобы покинуть стан "волков" уже этим летом.

"Вулвз" оценивает 29-летнего форварда в 60 млн евро. "Ювентус" проявляет интерес к мексиканскому футболисту.

Руководство туринцев хочет включить в сделку своих игроков, а именно вингера Федерико Бернардески и защитника Даниэля Ругани, чтобы снизить итоговую сумму трансфера.

Также, ранее в СМИ была информация, что Хименес интересен ряду клубов АПЛ.