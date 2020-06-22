Реал Сосьедад - Реал 1:2. Сливочные при спорном судействе возглавили Примеру

Свершилось то, чего ждали еще с пятничной осечки "Барсы" в Севилье - "Реал" Мадрид вернул себе лидерство в Примере. Правда, не без скандала.

Первый тайм прошел в поразительно стерильной борьбе. "Сосьедад" вообще не переходил центр поля и сосредоточился сугубо на разрушении. Даже такой бриллиант, как Эдегор, растворился на поле, не говоря про остальных. "Реал" же атаковал преимущественно пешком и за весь тайм создал два момента - Винисиус после прострела Карвахаля пробил выше, а Бензема с угла попал во вратаря.

Бразилец в целом выглядел ярче других на своем левом фланге - смело шел в обыгрыш и нагнетал обстановку. Неудивительно, что после перерыва именно его активность принесла плоды - сольный проход Винисиуса Льоренте остановил подножкой уже на границе вратарской. Рамос с точки не промахнулся.

Лишь после пропущенного гола "Ла Реал" вдруг вспомнил, что у него вообще-то одна из самых интересных атак в Примере. Хозяева забрали мяч, провели пару выпадов, пристрелялись по воротам. И в одной из атак нанесли травму Рамосу - капитан попытался вернуться, но в итоге был заменен.

Без него Мадрид в защите начал буксовать, и "Сосьедад" местами смотрелся весьма перспективно. Когда же Янузай издали бахнул в ближний и застал Куртуа врасплох, показалось, что дело для фаворита и вовсе пахнет жаренным. Но тут впервые на сцену вышел судья - он отменил мяч из-за офсайда у стоявшего на линии удара игрока. Тренеры "Сосьедада" так возмущались, что получили по карточке.

И это был далеко не финал. Прошло еще пару минут - и Бензема забил гол, предварительно подыграв себе не то плечом, не то рукой. В этот раз арбитр после минутной паузы мяч засчитал, причем даже не пошел смотреть эпизод сам.

Формально в обоих случаях у судьи было право поступить так, как он поступил. Но теперь пересудов не избежать - уже после отмененного гола Родриго в прошлом туре Жерар Пике намекнул, что Мадриду подсуживают. Теперь же спекуляции усугубятся с двойной силой.

Впрочем, это тема для другого разговора. Что же касается матча на "Аноэте", то в нем "Сосьедад" не сдался даже после гола Бензема - в концовке Мерино отыграл один мяч после зрячего навеса с правого края. Но на большее басков сегодня не хватило, хотя они, к их чести, старались.

Как итог - "Реал" вышел на первое место в Примере, обойдя "Барсу" по дополнительным показателям. "Сосьедад", в свою очередь, остался шестым с 5 очками отставания от зоны ЛЧ.

Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Реал" - 1:2

Голы: Мерино, 83 - Рамос, 50 (с пенальти), Бензема, 72

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Элустондо, 60), Льоренте, Ле Норман, Начо Монреаль - Субельдиа (Субименди, 80), Мерино - Порту, Эдегор (Роберто Лопес, 79), Оярсабаль (Янузай, 60) - Исак (Виллиан Жозе, 79)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос (Эдер Милитао, 60), Марсело (Менди, 89) - Вальверде (Модрич, 89), Каземиро, Кроос - Хамес Родригес (Асенсио, 78), Бензема (Мариано Диас, 78), Винисиус

Предупреждения: Субельдиа, 16, Горосабель, 28, Льоренте, 48, Мерино, 90+6 - Каземиро, 21, Модрич, 90+5