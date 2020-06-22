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Реал Сосьедад - Реал 1:2. Сливочные при спорном судействе возглавили Примеру

Испания
(1 голосов)

И потеряли Рамоса

Реал Сосьедад - Реал 1:2. Сливочные при спорном судействе возглавили Примеру
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Свершилось то, чего ждали еще с пятничной осечки "Барсы" в Севилье - "Реал" Мадрид вернул себе лидерство в Примере. Правда, не без скандала.

Первый тайм прошел в поразительно стерильной борьбе. "Сосьедад" вообще не переходил центр поля и сосредоточился сугубо на разрушении. Даже такой бриллиант, как Эдегор, растворился на поле, не говоря про остальных. "Реал" же атаковал преимущественно пешком и за весь тайм создал два момента - Винисиус после прострела Карвахаля пробил выше, а Бензема с угла попал во вратаря.

Бразилец в целом выглядел ярче других на своем левом фланге - смело шел в обыгрыш и нагнетал обстановку. Неудивительно, что после перерыва именно его активность принесла плоды - сольный проход Винисиуса Льоренте остановил подножкой уже на границе вратарской. Рамос с точки не промахнулся.

Лишь после пропущенного гола "Ла Реал" вдруг вспомнил, что у него вообще-то одна из самых интересных атак в Примере. Хозяева забрали мяч, провели пару выпадов, пристрелялись по воротам. И в одной из атак нанесли травму Рамосу - капитан попытался вернуться, но в итоге был заменен.

Без него Мадрид в защите начал буксовать, и "Сосьедад" местами смотрелся весьма перспективно. Когда же Янузай издали бахнул в ближний и застал Куртуа врасплох, показалось, что дело для фаворита и вовсе пахнет жаренным. Но тут впервые на сцену вышел судья - он отменил мяч из-за офсайда у стоявшего на линии удара игрока. Тренеры "Сосьедада" так возмущались, что получили по карточке.

И это был далеко не финал. Прошло еще пару минут - и Бензема забил гол, предварительно подыграв себе не то плечом, не то рукой. В этот раз арбитр после минутной паузы мяч засчитал, причем даже не пошел смотреть эпизод сам.

Формально в обоих случаях у судьи было право поступить так, как он поступил. Но теперь пересудов не избежать - уже после отмененного гола Родриго в прошлом туре Жерар Пике намекнул, что Мадриду подсуживают. Теперь же спекуляции усугубятся с двойной силой.

Впрочем, это тема для другого разговора. Что же касается матча на "Аноэте", то в нем "Сосьедад" не сдался даже после гола Бензема - в концовке Мерино отыграл один мяч после зрячего навеса с правого края. Но на большее басков сегодня не хватило, хотя они, к их чести, старались.

Как итог - "Реал" вышел на первое место в Примере, обойдя "Барсу" по дополнительным показателям. "Сосьедад", в свою очередь, остался шестым с 5 очками отставания от зоны ЛЧ.

Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Реал" - 1:2

Голы: Мерино, 83 - Рамос, 50 (с пенальти), Бензема, 72

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Элустондо, 60), Льоренте, Ле Норман, Начо Монреаль - Субельдиа (Субименди, 80), Мерино - Порту, Эдегор (Роберто Лопес, 79), Оярсабаль (Янузай, 60) - Исак (Виллиан Жозе, 79)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос (Эдер Милитао, 60), Марсело (Менди, 89) - Вальверде (Модрич, 89), Каземиро, Кроос - Хамес Родригес (Асенсио, 78), Бензема (Мариано Диас, 78), Винисиус

Предупреждения: Субельдиа, 16, Горосабель, 28, Льоренте, 48, Мерино, 90+6 - Каземиро, 21, Модрич, 90+5

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В статье: Серхио Рамос Карим Бензема Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
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Комментарии (61)
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Blackboria (Тернопіль)
22.06.2020 в 02:36
Ха-ха-ха, звичайно, що арбітри Мадріду НЕ допомагають. Вони лише оффсайди трішки підправляють і голи скасовують, коли необхідно... Три матчі Мадріда після перерви - у всіх скандали щодо голів. Совпадение?
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+1
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
22.06.2020 в 02:39
Скандали, які розпалили каталонські тролі за гроші Бартомеу
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0
-1
14sergey1953@ ( Днепр)
22.06.2020 в 02:09
Мягко говоря, 2 спорных момента судья судил в пользу Реал Мадрид, так же было и с Валенсией.
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+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
22.06.2020 в 02:02
А вообще печально, как скатывается уровень лидеров чемпионата Испании. Это очень слабые Мадрид и Барселона, кто бы из них не взял чемпионат, в ЛЧ ничего хорошего наши команды не ждет.
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+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
22.06.2020 в 01:44
Ну напоследок информация к размышлению. Главный арбитр матча Хавьер Эстрада Фернандес из города Лерида, второго по величине города Каталонии. Учитывая как каталонцы считают себя особенными и ненавидят Мадрид, считаете что его тоже купили?
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+1
-4
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MES QUE UN CLUB
22.06.2020 в 01:54
Гадёнышей везде хватает)))
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+2
-2
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hardcorepwnz (Украина)
22.06.2020 в 02:01
Может быть.
+2
-2
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 02:03
Дружище, ты уже начал размышлять или пока ещё философствуешь, я шо то не понял?
+2
-2
FRED73 (Харьков)
22.06.2020 в 01:42
Ну дык ежу понятно. Пересс уфсе купил. Сейчас великий Алень из монреаловки усе расскажет. А кто не согласен тот футбол от снукера не отличает.
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+1
-3
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 01:39
Тактика судей в играх с Реалом неизменна. Если соперник Реала не ломается сам, то его начинают психологически ломать судьи, отменой голов, спорными пенальти и прочими судейскими хитростями. Это было и в игре с Валенсией и сегодня. Да и раньше.. Чётко прослеживается чья-та рука Переса.
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+4
-2
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MES QUE UN CLUB
22.06.2020 в 01:40
Как ты думаешь, сколько у него рук?
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+3
-2
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 01:43
Перес СПРУТ. У него щупальца.
+3
-2
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ВітяДобрий ніч (Київ)
22.06.2020 в 01:40
Перестань нагнітати та тролити. От коли гроші Бартомеу дойдуть до тебе, тоді почнеш, а так без цих твоїх соплєй розберемось. Ок?
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+1
-5
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 01:46
Семьон, такой вопрос. Ты где так стучать научился? Или это по призванию у тебя?
+3
-2
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ВітяДобрий ніч (Київ)
22.06.2020 в 01:53
Ніхто не стучить на тебеа шо? Переживаєш? Дві забанилизалишилась остання?
+1
-5
avatar
Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 02:14
Шалишь сынок
+1
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
22.06.2020 в 02:17
Я? ти анонс перечитай, старий шалун
0
-1
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 02:27
Кстати, а откуда тебе известно, шо у меня остался только один акк, а остальные два сегодня забанили. Ведь у меня не три акка, а пять. Ещё два были раньше забанены на год, Таки Семьон блъ.. точно Семьон.. Кто же ещё?
+1
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
22.06.2020 в 02:27
Печалька
0
-1
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 02:32
И не стыдно вот это тебе, а? Пасичный себе такого не позволял. Мадридастом был ещё тем, но в рамках себя держал. Блъ, куда катится мир?
+1
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
22.06.2020 в 02:36
Не світ, а мозг, твій мозграніше ти був просто молодший
0
-1
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 02:41
Ну ты за мой мозг не переживай. Его вычислительной мощности хватило, шобы тебя Семьон вычислить.
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
22.06.2020 в 01:28
Ну судьи в Испании любят начудить, судейство как в Украине, че поделать. По этому матчу: 1. Пенальти на Вини спорный, скорее нет, чем да. 2. Гол Сосьедада отменен верно (кучу таких голов отменяли), игрок в офсайде в момент удара дернулся от мяча, плюс обзор он слегка закрывал для Куртуа. 3. Карим принял мяч плечом, думаю тут без вопросов. С победой Мадрид, теперь главное не разбазарить преимущество.
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 01:30
3) да, остальное в пользу бедных
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hardcorepwnz (Украина)
22.06.2020 в 01:36
Вряд ли какой-то фанат Мадрида хочет выслушивать все это, лучше бы были победы без спорных моментов. Но что поделать, всегда мы будем искать в матчах друг у друга, за что бы зацепиться.
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-2
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ВітяДобрий ніч (Київ)
22.06.2020 в 01:37
2)та скоріш за все не злегка, а нормально закривав. Це для нас на камері м'яч летить рівно в горизонтальній площині, а насправді по огинаючій дузі, на траєкторії котрої стояв гравець. У арбітрів більше камер, тому вони це побачили і відмініли гол
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hardcorepwnz (Украина)
22.06.2020 в 02:08
Ну я тоже так думаю, он участвовал в эпизоде и находился в офсайде. Пенальти не понятно, нормального повтора не показали, ну толкались.
+1
-2
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 01:25
Короче, на верху уже всё давно порешали, как в 2017году. А мы тут копья ломаем.
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+3
-2
amg333 (Kyiv )
22.06.2020 в 01:19
Отменённый гол,не видел,но эти пассивные оффсайды,стоял на пути мяча,мне никогда не были понятны,и не нравились ..и ими можно крутить как захочешь,одним засчитывать,другим отменять!
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+1
-1
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MES QUE UN CLUB
22.06.2020 в 01:22
Согласен с тобой. Помню, как футболист стоял прямо перед вратарём в офсайде и раздвинул ноги, чтобы пропустить мяч и гол был засчитан. Сегодня игрок стоял больше в стороне. Пересмотрите момент, когда будет возможность. Интересно мнение всех.
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+6
-1
oda1979 (Запорожье)
22.06.2020 в 01:19
В пятницу не удалили меську, сегодня спорные решения в пользу РМ.. да лига это чумное болото.. Марсело на выход, легкоатлет так и не научился по сторонам смотреть... как может нападающий Реала на свежих ногах в конце игры мяч в молоко запускать .. кашмаррр
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+1
-5
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MES QUE UN CLUB
22.06.2020 в 01:25
Бывает, некоторые пробивают так, что самолётом страшно в тех местах летать.))
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+3
-1
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 01:15
Почему судья не пошёл телик смотреть? Это же форменное безобразие. Короче победа Реала с запашком. Впрочем, с каким таким запашком? Победа с конкретным вонизмом.
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+5
-2
oda1979 (Запорожье)
22.06.2020 в 01:20
Девачка-алень не плач.
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0
-5
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 01:22
та пошёл ты на х..й баклан конченый
+4
-2
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 01:10
Реал не может-судья поможет
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+4
-2
amg333 (Kyiv )
22.06.2020 в 01:09
Пенальти 80/20,Бензема играл плечом!!!..Великий Реал с победой.Путалонским сосалос сосать)))..и оленям фуфлонским также сосать))
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+1
-5
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ВітяДобрий ніч (Київ)
22.06.2020 в 01:11
Це добре, що ти про плече підмітив, а то барселонським колегам треба все розжовувати
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+1
-5
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MES QUE UN CLUB
22.06.2020 в 01:17
Бензема сыграл хорошо, как положено плечом и только идиот будет говорить о пенальти. А вот отменённый гол на 68й минуте, пардон, ни куда не годится.
+3
-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
22.06.2020 в 01:29
Передивився цей епізод спеціально для тебевибачай, але тепер я більш переконаний в правильності рішення арбітрів, так як гравець знаходився дуже близько до траєкторії польоту м'яча і 99,9% перекривав момент удару для Куртуа
+1
-5
metall5291 (Kharkiv)
22.06.2020 в 01:03
У нас 3 очка, а у вас??? Судейство никогда не обсуждаю. Но Реал вернулся (или вернули) в гонку. Так надо.
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ВітяДобрий ніч (Київ)
22.06.2020 в 01:06
У них мінус 6
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 01:07
Семьон п н х отсюда
+3
-3
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MES QUE UN CLUB
22.06.2020 в 01:11
metall5291 (Kharkiv) Вернули дружище, давай будем честными, хотя бы перед собой. Тоже не любитель обсуждать судейство, но это беспредел и я бы этому позору не радовался и возможно мой комментарий не был бы к примеру такой:: «ура мы впереди, пофиг как, но мы там». Я пишу не на эмоциях, так как это не главное в моей жизни. Европа есть Европа - позор.
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metall5291 (Kharkiv)
22.06.2020 в 01:25
Я Вам ниже ответил. Я сам не в восторге. Всё покупается и всё продается. Есть хороший рассказ Джека Лондона "Мексиканец" о боксере. Так вот, этому мексиканцу говорят перед боем: "мы знаем, что ты можешь вырубить соперника одним ударом, Но люди заплатили по 100 долларов за билет, чтобы смотреть бокс, а не один удар. Делай, как мы говорим, или за бой не получишь ничего, если еще унесешь ноги" Я его читал, еще школьником. Но с тех пор я весь спорт вижу сквозь призму этого рассказа. Можете найти и прочитать хоть на русском, хоть на английском. С уважением.
+1
-5
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ВітяДобрий ніч (Київ)
22.06.2020 в 01:01
Дааааааааааааааааахахаха! збулооооося!!!!!!!! Король сошол на трон-да здравствуєт король!!!!!! розважайте мене, барселонські шути(прим. короля)
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-4
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 01:06
Семьон п н х отсюда
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+2
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
22.06.2020 в 01:07
Сам іди - обсасувать не дам!
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-4
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 01:08
Так ты Семьон всё таки?
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ВітяДобрий ніч (Київ)
22.06.2020 в 01:09
Сам ти Семьон
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MES QUE UN CLUB
22.06.2020 в 01:00
Реторический вопрос болельщикам Реала. Уточнить хочу, что вопрос мадридистам, а не мадридасам. Хоть иногда Реал может выиграть какой-нибудь титул без судей? Как вам игра? Как по мне, так
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ВітяДобрий ніч (Київ)
22.06.2020 в 01:03
Пенальті чистий, незарахований гол - 50 на 50якщо брати до уваги підсуджування Барсі, то ви повинні на 6 очок відставати, тому краще б мовчалиа так у вас ще є шанси
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+1
-5
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Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 01:06
Семьон п н х отсюда
+3
-2
metall5291 (Kharkiv)
22.06.2020 в 01:11
Я немножко краснею. Но если Реал віиграл и сравнялся с Барсой, значит это кому-то надо. И не стоит всё валить на беднягу Переса. Он не всемогущ. Еще более "высшие силы" заинтересованы, чтобы на финише чемпионата был триллер. Верующим в эти "вары-швары" тоже урок. Там (в будке) сидят люди, а не межпланетный разум. А на людей можно влиять, и есть кому влиять.
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+2
-4
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MES QUE UN CLUB
22.06.2020 в 01:14
А как ты считаешь, это правильно, когда “кому то надо’, а не по честному?
+3
-2
oda1979 (Запорожье)
22.06.2020 в 01:21
А ты считаешь, что Месси по честному в пятницу с поля не удалили?
+1
-5
metall5291 (Kharkiv)
22.06.2020 в 01:34
Я не считаю, что это хорошо, Но какая разница, что считаю я, или Вы, или Барселинус, или даже Дариан, или все прочие. Этот караван (весь большой спорт, не только футбол) - идет себе и идет. Мы можем смотреть молча, можем болеть, можем облаять. А он идет, как сам хочет, или как его ведут невидимые, но всемогущие погонщики. (Что-то меня на философию потянуло )
+3
-4
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MES QUE UN CLUB
22.06.2020 в 01:37
Сейчас я виски хлебну и отвечу по философски
+3
-2
avatar
Barcelinius (earthman)
22.06.2020 в 01:55
Металл, держи пять братуха. Наш человек! В корень зришь, чертяка ты эдакий.
+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
22.06.2020 в 01:30
Ну не надо уж Дарианом становится. Судьи ошибаются и в пользу Реала, и в пользу Барселоны. Побеждайте Севилью и никаких проблем, а теперь как минимум до следующего тура будем мусолить судей.
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+1
-3
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MES QUE UN CLUB
22.06.2020 в 01:35
Я ни в коем случае не выгораживаю Барсу, у них тоже грехов хватает. Но ведь нельзя закрыть глаза и шептать, что всё хорошо.
+3
-2


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