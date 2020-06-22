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Зидан: Все говорят только о судействе – такое впечатление, что Реал ничего и не сделал на поле

Испания
(1 голосов)

Зинедин недоволен

Зидан: Все говорят только о судействе – такое впечатление, что Реал ничего и не сделал на поле
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Сосьедадом" (2:1) в рамках гостевого матча 30-го тура чемпионата Испании. Цитирует француза издание Marca.

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"Конечно, меня раздражает, что, в итоге, все говорят только об арбитрах и судействе. Такое впечатление, что "Реал" ничего и не сделал на поле. Но мы не можем контролировать то, что произносят другие. Мы просто побеждаем на поле, как сегодня. Наша победа – полностью заслуженная. Да, "Реал" пока еще ничего не достиг этим успехом, но эта победа действительно стоила 9 очков. Нам будет непросто до самого финиша".

Матч обслуживала бригада Хавьера Эстрады Фернандеса. Мадридская команда открыла счет с пенальти. Гол Карима Бензема проверял VAR. "Сливочные" набрали 65 очков в 30 турах Ла Лиги и вышли на первое в турнирной таблице, обогнав "Барселону" по дополнительным показателям.

Отметим, что Зидан выиграл свой 134-й матч с "Реалом" и вышел на чистое второе место в истории клуба, обогнав Висенте Дель Боске (133). Рекордсмен среди тренеров "королевского клуба" – Мигель Муньос (357 побед)

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В статье: Зинедин Зидан Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
22.06.2020 в 10:00
Darian, я призываю тебя и всех остальных адекватных людей НЕ ЗАХОДИТЬ И НЕ КОММЕНТИТЬ на ветках позорного среала. Пусть местные гомосеки (фанатики среала) сами тут развлекаются. Не будем опускаться до их уровня. ОК?
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-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.06.2020 в 10:05
Блохастый, так хули ты зашёл?
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