Зидан: Все говорят только о судействе – такое впечатление, что Реал ничего и не сделал на поле

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Сосьедадом" (2:1) в рамках гостевого матча 30-го тура чемпионата Испании. Цитирует француза издание Marca.

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"Конечно, меня раздражает, что, в итоге, все говорят только об арбитрах и судействе. Такое впечатление, что "Реал" ничего и не сделал на поле. Но мы не можем контролировать то, что произносят другие. Мы просто побеждаем на поле, как сегодня. Наша победа – полностью заслуженная. Да, "Реал" пока еще ничего не достиг этим успехом, но эта победа действительно стоила 9 очков. Нам будет непросто до самого финиша".

Матч обслуживала бригада Хавьера Эстрады Фернандеса. Мадридская команда открыла счет с пенальти. Гол Карима Бензема проверял VAR. "Сливочные" набрали 65 очков в 30 турах Ла Лиги и вышли на первое в турнирной таблице, обогнав "Барселону" по дополнительным показателям.

Отметим, что Зидан выиграл свой 134-й матч с "Реалом" и вышел на чистое второе место в истории клуба, обогнав Висенте Дель Боске (133). Рекордсмен среди тренеров "королевского клуба" – Мигель Муньос (357 побед)