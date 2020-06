Зидан: Все говорят только о судействе – такое впечатление, что Реал ничего и не сделал на поле

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Сосьедадом" (2:1) в рамках гостевого матча 30-го тура чемпионата Испании. Цитирует француза издание Marca.

Матч обслуживала бригада Хавьера Эстрады Фернандеса. Мадридская команда открыла счет с пенальти. Гол Карима Бензема проверял VAR. "Сливочные" набрали 65 очков в 30 турах Ла Лиги и вышли на первое в турнирной таблице, обогнав "Барселону" по дополнительным показателям.

Отметим, что Зидан выиграл свой 134-й матч с "Реалом" и вышел на чистое второе место в истории клуба, обогнав Висенте Дель Боске (133). Рекордсмен среди тренеров "королевского клуба" – Мигель Муньос (357 побед)

⚪ - Managers on most wins for @realmadrid in all competitions



357 - Miguel Muñoz

134 - Zinédine Zidane (+1)

133 - Vicente Del Bosque#RealSociedadRealMadrid