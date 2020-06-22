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Конкурент снова за спиной. Реал Сосьедад - Реал 1:2. Обзор матча и видео голов
Реал - Сосьедад - Реал ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 21.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" в непростом матче воспользовался осечкой "Барселоны" и вышел на первую строчку турнирной таблицы. Мадридцы не без проблем и не без противоречивых судейских решений одолели "Реал Сосьедад" и теперь опережают каталонцев по дополнительным показателям.
Смотрите, как это было, в традиционном видеообзоре UA-Футбол.
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Комментарии (3)
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Red_Cat (Салоники)
22.06.2020 в 10:01
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.06.2020 в 10:02
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.06.2020 в 09:45
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