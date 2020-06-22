Конкурент снова за спиной. Реал Сосьедад - Реал 1:2. Обзор матча и видео голов

"Реал" в непростом матче воспользовался осечкой "Барселоны" и вышел на первую строчку турнирной таблицы. Мадридцы не без проблем и не без противоречивых судейских решений одолели "Реал Сосьедад" и теперь опережают каталонцев по дополнительным показателям.

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