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Конкурент снова за спиной. Реал Сосьедад - Реал 1:2. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Реал - Сосьедад - Реал ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 21.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Конкурент снова за спиной. Реал Сосьедад - Реал 1:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" в непростом матче воспользовался осечкой "Барселоны" и вышел на первую строчку турнирной таблицы. Мадридцы не без проблем и не без противоречивых судейских решений одолели "Реал Сосьедад" и теперь опережают каталонцев по дополнительным показателям.

Смотрите, как это было, в традиционном видеообзоре UA-Футбол.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Чемпионат Испании Реал (Мадрид)
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Комментарии (3)
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Red_Cat (Салоники)
22.06.2020 в 10:01
Darian, я призываю тебя и всех остальных адекватных людей НЕ ЗАХОДИТЬ И НЕ КОММЕНТИТЬ на ветках позорного среала. Пусть местные гомосеки (фанатики среала) сами тут развлекаются. Не будем опускаться до их уровня. ОК?
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.06.2020 в 10:02
Блохастый педик, так ты уже давно опущенный)))
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.06.2020 в 09:45
И шо вы мне хотите сказать? Пенальти чистый. Игры рукой у Бензема не было. По офсайду момент спорный, но игрок стоящий во вне игры перекрывает видимость вратарю. Такой же гол забил Русин Александрии в Кубке Украины и его также не засчитали после просмотра ВАР. Значит есть рекомендации фиксировать в подобных ситуациях офсайд.
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