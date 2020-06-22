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"VAR как инструмент легализации мошенничества". Экс-директор Барсы – про судейство в матче Реала

Испания
(2 голосов)

Карикатура от Goal.com как квинтэссенция разборок

"VAR как инструмент легализации мошенничества". Экс-директор Барсы – про судейство в матче Реала
Новина українською

Бывший функционер каталонской "Барселоны" Тони Фрейкса не уверен в справедливости победы мадридского "Реала" над "Сосьедадом". Он отметил факт несправедливости судейства у себя в Твиттере.

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"Они превратили VAR в инструмент для легализации мошенничества".

Второй гол гости забили после того, как Бензема принял мяч плечем – мнения по поводу корректности решения судьи разделились. Первый гол "Реал" забил с пенальти после фола на Винисиусе. Взятие ворот от Янузая было отменено. Бывший испанский арбитр, а сейчас эксперт Marca по судейству Хуан Андухар Оливер отметил, что во всех трех решениях рефери поступил верно.

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В статье: Примера Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига VAR ВАР Андухар Оливер
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Источник:
Marca

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Комментарии (7)
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Инспектор ( )
22.06.2020 в 11:57
А почему мы доверяем Marca? Все очень просто. Marca доверяет Сам Дариан Кларк из Монреаля!
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
22.06.2020 в 12:16
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+1
0
госпітальєр (львів)
22.06.2020 в 11:48
правильні тільки рішення на користь реала,всі гольові моменти трактуються у всіх матчах на користь мадридців
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+1
-3
Algrab (Костопiль)
22.06.2020 в 12:16
оленячі мантри?
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+1
0
avatar
Инспектор ( )
22.06.2020 в 11:27
Мы доверяем Marca
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
22.06.2020 в 11:23
Клон монреальського оленя?
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+3
0
Referee-12 (Александрия)
22.06.2020 в 11:11
Всё по делу. Арбитр принял правильные решения и ВАР подтвердил их!!!
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+5
-1


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