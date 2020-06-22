"VAR как инструмент легализации мошенничества". Экс-директор Барсы – про судейство в матче Реала

Бывший функционер каталонской "Барселоны" Тони Фрейкса не уверен в справедливости победы мадридского "Реала" над "Сосьедадом". Он отметил факт несправедливости судейства у себя в Твиттере.

"Они превратили VAR в инструмент для легализации мошенничества".

Han convertido el VAR en un instrumento para legalizar la trampa — Toni Freixa (@tonifreixa) June 21, 2020

Второй гол гости забили после того, как Бензема принял мяч плечем – мнения по поводу корректности решения судьи разделились. Первый гол "Реал" забил с пенальти после фола на Винисиусе. Взятие ворот от Янузая было отменено. Бывший испанский арбитр, а сейчас эксперт Marca по судейству Хуан Андухар Оливер отметил, что во всех трех решениях рефери поступил верно.