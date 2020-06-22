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Побил рекорд среди защитников, но сломался: Зидан прокомментировал состояние Рамоса
Серхио обошел Кумана
Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос получил повреждение в матче 30-го тура чемпионата Испании с "Сосьедадом" (2:1). Цитирует Зинедина Зидана Marca.
"Сейчас у него очень сильно болит колено, но мы полагаем, что это просто ушиб. Он лучший защитник в мире – его характер передается всем партнерам".
Рамос забил первый гол в матче, реализовав пенальти. На 60-й минуте испанца заменил Эдер Милитао. Отметим, что Серхио вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Примеры среди защитников (68 голов). Он обошел экс-игрока "Барселоны" Рональда Кумана (67). К слову, капитан "Реала" реализовал 20 пенальти подряд во всех турнирах.
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