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Побил рекорд среди защитников, но сломался: Зидан прокомментировал состояние Рамоса

Испания
(2 голосов)

Серхио обошел Кумана

Побил рекорд среди защитников, но сломался: Зидан прокомментировал состояние Рамоса
Новина українською

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос получил повреждение в матче 30-го тура чемпионата Испании с "Сосьедадом" (2:1). Цитирует Зинедина Зидана Marca.

"Сейчас у него очень сильно болит колено, но мы полагаем, что это просто ушиб. Он лучший защитник в мире – его характер передается всем партнерам".

Рамос забил первый гол в матче, реализовав пенальти. На 60-й минуте испанца заменил Эдер Милитао. Отметим, что Серхио вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Примеры среди защитников (68 голов). Он обошел экс-игрока "Барселоны" Рональда Кумана (67). К слову, капитан "Реала" реализовал 20 пенальти подряд во всех турнирах.

Читайте такжеСМИ: Рамос может отправиться в MLS после окончания контракта с Реалом

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В статье: Серхио Рамос Зинедин Зидан Рональд Куман Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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Astor Astor (Одесса)
22.06.2020 в 12:23
И тут Реал обошел Барселону. Что скажут нам товарищи из оленеводческого колхоза?
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0
0
avatar
Инспектор ( )
22.06.2020 в 11:42
Скорейшего выздоровления, капитан!
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+3
0
Algrab (Костопiль)
22.06.2020 в 11:44
ЛЕГЕНДА!
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+3
0


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