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В сети появилось фото новой резервной формы Барселоны

Испания
(1 голосов)

Основной цвет - розовый

В сети появилось фото новой резервной формы Барселоны
Новина українською

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию нового комплекта резервной формы "Барселоны", в которой команда будет играть в следующем сезоне.

За основу взят розовый цвет, а вставки будут выполнены в чёрном и бирюзовом цветах. Шорты будут чёрными, а гетры – бирюзово-розовыми. Техническим спонсором каталонского клуба является американская фирма Nike.В сети появилось фото новой резервной формы Барселоны - изображение 1

В сети появилось фото новой резервной формы Барселоны - изображение 2

"Барселона", набрав 65 очков в 30 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует в первенстве мадридский "Реал", опережающий сине-гранатовых по дополнительным показателям.

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В статье: Барселона
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