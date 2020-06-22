В сети появилось фото новой резервной формы Барселоны

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию нового комплекта резервной формы "Барселоны", в которой команда будет играть в следующем сезоне.

За основу взят розовый цвет, а вставки будут выполнены в чёрном и бирюзовом цветах. Шорты будут чёрными, а гетры – бирюзово-розовыми. Техническим спонсором каталонского клуба является американская фирма Nike.

"Барселона", набрав 65 очков в 30 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует в первенстве мадридский "Реал", опережающий сине-гранатовых по дополнительным показателям.