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В сети появилось фото новой резервной формы Барселоны
Основной цвет - розовый
Портал Footyheadlines опубликовал фотографию нового комплекта резервной формы "Барселоны", в которой команда будет играть в следующем сезоне.
За основу взят розовый цвет, а вставки будут выполнены в чёрном и бирюзовом цветах. Шорты будут чёрными, а гетры – бирюзово-розовыми. Техническим спонсором каталонского клуба является американская фирма Nike.
"Барселона", набрав 65 очков в 30 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидирует в первенстве мадридский "Реал", опережающий сине-гранатовых по дополнительным показателям.