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Вратарь Реала доволен решениями арбитра в матче его команды
Споров будет ходить еще очень много
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал решение арбитра отменить гол Янузая во вчерашнем матче против "Реал Сосьедада".
"Во время того, как Янузай наносил удар, передо мной в линию стояло три игрока - двое соперников (один из них Мерино) и один защитник "Реала". Я ничего не видел, а если вы не видите быстрый мяч, то не сможет среагировать.
Именно это и называется положением вне игры. Для таких спорных эпизодов и существует VAR и принятое решение было верным", - цитирует бельгийца AS.
Отметим, что благодаря спорной победе "Реал" опередил в таблице "Барселону" и занял первую строчку.