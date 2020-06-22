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Вратарь Реала доволен решениями арбитра в матче его команды

Испания
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Споров будет ходить еще очень много

Вратарь Реала доволен решениями арбитра в матче его команды
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Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал решение арбитра отменить гол Янузая во вчерашнем матче против "Реал Сосьедада".

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"Во время того, как Янузай наносил удар, передо мной в линию стояло три игрока - двое соперников (один из них Мерино) и один защитник "Реала". Я ничего не видел, а если вы не видите быстрый мяч, то не сможет среагировать.

Именно это и называется положением вне игры. Для таких спорных эпизодов и существует VAR и принятое решение было верным", - цитирует бельгийца AS.

Отметим, что благодаря спорной победе "Реал" опередил в таблице "Барселону" и занял первую строчку.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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