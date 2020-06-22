Испания. Полный расколбас и время дриблеров

Испанцы решили играть бесшовный чемпионат. На телевидении это означает, что одна передача перетекает в другую без рекламных пауз и часто с передачей слова следующему проекту. Что-то подобное практикуют и на Пиренеях в футболе. Туры склеены между собой, и зачастую последний матч завершается после 24-х часов в одного дня, то есть, залезает на другие сутки, в которой уже будут свои игры. Безумный ритм дарит массу впечатлений, но и предостерегает от слишком поспешных выводов, потому что любой успех может измениться крутым пике (Не Жераром). Конечно, клубы с большим списком игроков здесь в приоритете, потому что могут вести постоянную ротацию. Также важна физическая готовность игроков. Традиционно есть клубы, которые выделяются среди других в этом компоненте подготовки. Однако сейчас и им непросто – из карантина игроки вышли в разной форме и иногда совсем слабой, потому что не было контроля. Итак, неожиданностей это дарит очень много.

В Испании старт каждого сезона называют "временем дриблеров". Речь не о супер-звездах, те всегда могут решить судьбу эпизода индивидуально. Речь идет о середняках и даже довольно серых игроках с уклоном к индивидуальной игре. Когда физически команды еще не в оптимальной форме и еще дорабатывают коллективное взаимодействие, наглецы-дриблеры могут искать свой шанс. Тем более, у них есть пространство разгуляться сейчас, когда все по понятным причинам далеки от сбалансированности. Вот только сами дриблеры должны быть достаточно резкими и быстрыми, иначе ничего не получится.

"Реал"

Позиции лидера выглядят не столь крутыми, как полученный результат. Докарантинный период "сливочные" завершили поражением от "Бетиса". Сейчас три победы подряд. Из них только домашняя победа в поединке против "Эйбара" выглядела полностью контролируемой. С "Валенсией" пришлось нервничать, потому что при нулевом счете Родриго Морено (когда-то футболист "Белого Мадрид") упустил отличный момент, а затем гол отменили из-за противоречивого офсайда. Поэтому итоговые 3:0 и преимущество в количестве игроков на поле – это лишь завершающий акт совсем непростой пьесы. Так же пришлось не совсем просто на пути к победе на "Аноэте".

Козырями "Реала" остаются атлетический, быстрый футбол и большая скамейка резервистов. Сейчас Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и выздоровевший Асенсио будут иметь достаточно практики. Только Гарет Бэйл печально грезит зелеными полями и холмами королевства Лливелина ап Грифида, где так хорошо играть в гольф.

Игровой же сбалансированности "Реалу" по-прежнему не хватает.

"Барселона"

Априори техническая подготовка игроков каталонского клуба должен быть ее весомым аргументом в борьбе за чемпионство. "Мальорку" и "Леганес" одолели показательно спокойно и с большим запасом прочности. С "Севильей" же пришлось помучиться.

Причин тому достаточно – сила оппонента, недостаточно большой резерв игроков и календарь. Те же два вроде как легкие матчи провели с паузами только в два дня.

Настораживают повреждения Фрэнки Де Йонга и Серхи Роберто, особенно первого.

Моментами истины для подопечных Кике Сетьена станут матчи против "Атлетико" дома и следующий с "Вильярреалом" на "Эстадио де ла Серамика".

Пока Месси, Суарес и тер Штеген безупречно выполняют свою работу и поэтому действующий чемпион ничем не уступает "Реалу" в погоне за титулом. Вот только если в очередной раз очередной Диего Карлос возьмется за ноги "омоложенного" Лионеля, тогда уже ситуация будет значительно более сложной.

"Атлетико"

Тихими шагами другие мадридцы вернули себе свой настоящий статус. И это с учетом того, что первый матч после пандемической паузы они сыграли очень плохо. Это вполне может быть связано с манерой "Чело" Симеоне готовить команды после перерывов. У аргентинца тяжелейшие в Примере межсезонные сборы, а нынешний выход из самоизоляции можно смело к этому приравнять.

Как минимум, физически команда добавлять. Также у Диего Пабло достаточно игроков ротации. И дриблеры тоже есть. Корреа, Яник Карраско, Жоао Феликс и (в определенной степени) Тома Лемар – это уже немало для аскетических "индейцев". Еще эксперимент с Маркосом Льоренте в нападении дал довольно приличный результат.

Сейчас "Атлетико" четко мчится к финишу в четверке избранных, что было проблемой до коронавирусной эпидемии.

"Севилья"

Команда Юлена Лопетеги привлекает игрой и положительной динамикой. Две ничьи подряд не являются проблемой. Конечно, с "Леванте" ожидали победы, но срывы и определенный "расколбас" сейчас будут у всех команд. "Нервион" же берет свое. В двух экстра-важных матчах после паузы было достигнуто нужного результата – обыграли "Бетис", ничья с "Барселоной". Команда достаточно уверенно идет к месту в топ-4. Другой результат возможен только при тотальном провале.

"Хетафе"

Прорыв сезона – это был "Хетафе" до коронарного вируса. Сейчас же бороться за зону Лиги чемпионов ему совершенно сложно. Выход из простоя дался очень тяжело, команда как бы и делает все то, что и раньше, но нет искры, чтобы зажечь костер. Сыграли они три матча более-менее нормально, но результат неудовлетворительный. Сейчас у "азулонес" достаточно благоприятный календарь, до матча против мадридского "Реала" в первый день июля можно везде брать очки.

"Реал Сосьедад"

Главное разочарование летнего футбола в Примере. Иманол Алгуасил прекрасно подготовил команду к классическому сезону, но в экстремальных условиях не сориентировался. Если раньше мечты о Лиге чемпионов были достаточно реальными, то с нынешней формой надо не выпасть из зоны Лиги Европы. Однако у клуба может быть другая цель – Кубок Короля.

"Вильярреал"

Клуб шатало, словно лодку во время шторма, и все же он вышел из испытаний летнего футболу наиболее успешно – три победы из трех возможных. Очень хорошая скамейка резерва прекрасно сработала. Сейчас "Желтей субмарине" нужно эффективно сыграть сегодня против "Севильи" и тогда путь к успеху будет значительно легче, ведь у подопечных Хави Кажехы будут наконец-то пять дней между матчами после графика "через два на третий".

"Валенсия"

Об этом клубе как разочарование говорить слишком модно. Но он не радовал глаз своего болельщика и раньше. В Лиге чемпионов удалось прорваться в плей-офф, а вот на внутренней арене все было проблемно и раньше. Но и хоронить "мышей" не стоит. Сила таких футболистов как Парехо, Родриго Морено, Гонсало Гедеш гарантирует нахождение в зоне Лиги Европы.

"Атлетик"

"Наша песня хороша, однако слишком строга" – это про "львов". Прагматизм клуба и системы подготовки игрока дает больше плюсов чем минусов. Прыгнуть же высоко баски не могут по многим причинам, в частности, из-за качества состава. Остается финал кубка, ведь "Атлетик" – известный боец ​​в этом турнире.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Реал 30 19 8 3 57-21 +36 65 2 "Барселона" 30 20 5 5 69-31 +38 65 3 "Атлетико" 30 13 13 4 38-22 +16 52 4 "Севилья" 30 14 10 6 42-30 +12 52 5 "Хетафе" 30 13 9 8 39-28 +11 48 6 "Вильярреал" 30 14 5 11 47-38 +9 47 7 "Реал Сосьедад" 30 14 5 11 47-38 +9 47 8 "Валенсия" 30 12 10 8 41-43 -2 46 9 "Атлетик" 30 10 12 8 33-26 +7 42 10 "Гранада" 30 12 6 12 37-36 +1 42 11 "Леванте" 30 11 5 14 37-43 -6 38 12 "Осасуна" 30 8 11 11 35-46 -11 35 13 "Алавес" 30 9 8 13 31-45 -14 35 14 "Бетис" 30 8 10 12 40-48 -8 34 15 "Вальядолид" 30 7 12 11 25-35 -10 33 16 "Сельта" 30 6 12 12 28-35 -7 30 17 "Эйбар" 30 7 8 15 31-47 -16 29 18 "Мальорка" 30 7 5 18 29-50 -21 26 19 "Леганес" 30 5 9 16 23-44 -21 24 20 "Эспаньол" 30 5 9 16 26-49 -23 24

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"Гранада" и "Леванте" уже сейчас могут идти на отдых, официально еще ничего не решено, но эти клубы по всем показателя высоко не прыгнуть, но и не вылетят.

"Алавес", "Бетис", "Вальядолид" в умеренной зоне риска, особенно последний из-за нехватки качества состава. Поражение 0:6 для "Алавеса" – лишь грубый эпизод, он бы мог стоять на вылет, но слишком большой разрыв с неудачниками.

В очень опасной зоне – "Сельта" и "Эйбар", и именно первая имеет много шансов провалиться. Баски все же играют относительно понятно и стабильно с их слабым составом. Галисийцы же преимущественно "мочат лошади", имея кучу достаточно сильных исполнителей. Упомянутый выше разгром "Алавеса" – только яркая открытка. Оскар Гарсия пока ничего не построил в Виго.

Среди "смертников", то есть тех, кто стоит на вылет, особого внимания стоят "Эспаньол" и "Леганес". Жаль последнего. Он не так плохо играл, как демонстрировал результат. "Огурцам" же не хватает сил и положительных эмоций – два поражения и ничья на фоне матчей "через два на третий" убивают физические и моральные силы. Еще припоминается зимняя продажа двух ведущих форвардов.

У "Эспаньола" же вроде как есть еще шанс, несмотря на последнее место в таблице, но на финишной прямой у него "Реал" и "Барселона". Поэтому "Адиос" "попугайчикам" таки придется сказать. Как и "Мальорке" – команде с откровенно слабым составом.