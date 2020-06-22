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Вальверде: Мы довольны, что Реал на вершине. Нам нужно выигрывать оставшиеся матчи

Испания
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Не самая простая задача

Вальверде: Мы довольны, что Реал на вершине. Нам нужно выигрывать оставшиеся матчи
UA-Футбол
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Полузащитник "Реала" Федерико Вальверде подвел итоги вчерашней победы над "Реал Сосьедадом".

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"Мы очень рады, что смогли обыграть непростого соперника и вновь вернуться на вершину. Большую часть игры мы были лучше соперника. Эта победа должна послужить для нас мотивацией на следующие матчи.

"Реалу" нужно будет отдать все силы, чтобы выиграть все остальные матчи. Мы должны продолжать в том же духе", - цитирует уругвайца AS.

Отметим, что "сливочным" нужно выиграть восемь матчей, чтобы стопроцентно гарантировать титул чемпиона Испании.

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В статье: Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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