Примера. 31-й тур. Севилья прервала серию побед Вильярреала

В трех предыдущих матчах "Вильярреал" трижды победил со счетом 1:0, но с "Севильей" такой номер не сработал. "Субмарина" забила дважды, однако не пропустить в свои ворота не могла. "Севилья" сейчас находится в хорошей форме и не случайно претендует на медали. По уровню игры в этом матче нервионцы могли даже претендовать на победу.

Гостей не смутил пропущенный от Пако Алькасера ​гол (нападающий хорошо сыграл на добивании). Ответ в виде гола Эскудеро (классным дальним ударом низом) оказался весьма достойным. Пау Торрес, хорошо сыграв на подаче углового, второй раз вывел "Вильярреал" вперед в конце первого тайма. Но проигрыш "Севильи" в этом матче был бы кощунством. Посланником справедливости выступил Мунир, который шикарно поймал мяч на ногу после высокой подачи и попал точно под дальнюю штангу – 2:2.

Эти соперники стоят друг друга. Оба в борьбе за Лигу чемпионов.

Вильярреаль. Стадион "Мадригал"

"Вильярреал" - "Севилья" 2:2

Голы: Пако Алькасер 18, Пау Торрес 45+4 - Серхио Эскудеро 39, Мунир Эль-Хаддади 63

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Херар Морено (Мануэль Тригерос 72), Висенте Иборра, Марио Гаспар, Пако Алькасер, Альберто Морено, Андре-Франк Ангисса, Санти Касорла (Мойсес Гомес 57), Пау Торрес, Самуэль Чуквезе (Хави Онтиверос 72)

"Севилья": Томаш Вацлик, Серхи Гомес (Хесус Навас 46), Рони Лопес (Мунир Эль-Хаддади 46), Эвер Банега, Жюль Кунде, Сусо (Лукас Окампос 46), Серхио Эскудеро, Диего Карлос, Хоан Хордан (Франко Васкес 62), Фернандо Франсиско Режес, Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг 81)

Предупреждения: Альберто Морено 27, Мануэль Тригерос 73 - Серхи Гомес 27, Фернандо Франсиско Режес 45+3, Лукас Окампос 68