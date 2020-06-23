Реал недоволен расписанием Примеры: между 33-м и 34-м турами у Барселоны будет больше времени на отдых

Руководство "Реала" недовольно календарем на ближайшие туры чемпионата Испании – об этом сообщает AS.

По информации источника, в клубе считают несправедливым график матчей в 33-м и 34-м турах Ла Лиги. В 33-м туре "Барселона" сыграет с "Атлетико" 30 июня в 23:00 по киевскому времени, а "Реал" встретится с "Хетафе" дома 2 июля в 23:00.

В 34-м туре мадридская команда сыграет раньше каталонской: "сливочные" отыграют в гостях с "Атлетиком" 5 июля в 15:00, а "сине-гранатовые" – на выезде с "Вильярреалом" 5 июля в 23:00. "Реал" недоволен тем фактом, что между 33-м и 34-м турами у них будет 62 часа на восстановление, в то время как "Барселона" должна отдыхать 118 часов.