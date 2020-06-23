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TV3: игроки Барселоны недовольны работой своих медиков – Де Йонг готов уехать на лечение в Нидерланды

Испания
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TV3: игроки Барселоны недовольны работой своих медиков – Де Йонг готов уехать на лечение в Нидерланды
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Футболисты каталонской "Барселоны" недовольны тем, как медицинский штаб команды выполняет свои обязанности. Голландский полузащитник команды Френки Де Йонг даже пригрозил клубу, что поедет на лечение в Нидерланды.

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По информации TV3, медики каталонцев поставили экс-хавбеку "Аякса" неправильный диагноз. Вполне возможно, что теперь Де Йонг пропустит остаток сезона из-за травмы. Также сообщается, что не доверяют медицинскому штабу Самюэль Умтити и Усман Дембеле.

Исполнители "сине-гранатовых" отмечают, что врачи клуба допускают ошибки при диагностике, а также некачественно планируют реабилитацию футболистов, не борются с рецидивами.

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В статье: Барселона Усман Дембеле Френки де Йонг Самюэль Умтити
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Источник:
CCMA

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