Симеоне хочет приобрести Гетце

"Атлетико" интересуется полузащитником дортмундской "Боруссии" Марио Гетце. Об этом пишет Bild. Футболист покинет немецкий клуб на правах свободного агента по окончании сезона.

Источник указывает, что препятствием для перехода может стать зарплата игрока. В "Боруссии" он зарабатывал около 10 миллионов евро в год. "Атлетико" же из-за коронавируса и связанных с ним финансовых потерь может предложить не более двух миллионов.

28-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч за "Боруссию" и забил три мяча при одной голевой передаче.