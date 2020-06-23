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Симеоне хочет приобрести Гетце

Испания
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У игрока заканчивается контракт с дортмундской командой

Симеоне хочет приобрести Гетце
Новина українською

"Атлетико" интересуется полузащитником дортмундской "Боруссии" Марио Гетце. Об этом пишет Bild. Футболист покинет немецкий клуб на правах свободного агента по окончании сезона.

Источник указывает, что препятствием для перехода может стать зарплата игрока. В "Боруссии" он зарабатывал около 10 миллионов евро в год. "Атлетико" же из-за коронавируса и связанных с ним финансовых потерь может предложить не более двух миллионов.

28-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч за "Боруссию" и забил три мяча при одной голевой передаче.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Марио Гётце
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