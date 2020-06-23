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"Он будет играть только лучше, когда повзрослеет". Симеоне прокомментировал прогресс 126-миллионого форварда

Испания
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В этом сезоне он не очень впечатляет

"Он будет играть только лучше, когда повзрослеет". Симеоне прокомментировал прогресс 126-миллионого форварда
UA-Футбол
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Тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне уверен, что Жоау Фелиш, за которого было заплачено 126-миллионов, сможет полностью реализовать свой потенциал в его команде.

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"Он необычный игрок. Мы всегда ценили его талант во время тренировок и матчей. Когда он будет взрослеть (сейчас ему 20 лет), то начнет еще сильнее прогрессировать. Ему пока что нехватает опыта.

Уже сейчас у него есть все качества, чтобы в одиночку решать исходы матчей. Он точно будет продолжать прогрессировать", - цитирует аргентинца Goal.

В текущем сезоне, из-за трех травм, Фелиш провел лишь 30 матчей, в которых совершил 11 результативных действий.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Жоау Фелиш
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