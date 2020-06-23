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Гризманн сбросил четыре килограмма за карантин. Француз готов бороться за место в Барселоне

Испания
(2 голосов)

Правильное трудолюбие

Гризманн сбросил четыре килограмма за карантин. Француз готов бороться за место в Барселоне
UA-Футбол
Новина українською

Фоврвард "Барселоны" намерен серьезно бороться за место в команде. Ранее, из-за трудной адаптации, ходили слухи о его уходе.

По данным Mundo Deportivo, весь карантин он работал с личным инструктуром, чтобы держать себя в форме. За два месяца простоя француз сбросил четыре килограмма.

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Сейчас Гризманн очень растроен, что остался в запасе в матче против "Севильи". Однако он готов помочь "Барселоне" выиграть Лигу Чемпионов и Ла Лигу, паралелльно с этим играя в основе.

Всего Антуан успел провести 40 матчей, в которых забил 14 голов, добавив к этому четыре голевые передачи.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo
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