Рамос и Иско тренируются в общей группе Реала, Азар - индивидуально

Мадридский "Реал" ведет подготовку к игре против "Мальорки". Встреча состоится уже завтра.

В общую группу вернулся полузащитник Иско. Испанец пропустил несколько матчей из-за мышечного повреждения. Помимо этого, вместе со всеми работал Рамос, участие в игре которого под вопросом.

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А вот Эден Азар занимался индивидуально. С ним ничего серьезного и он готов сыграть завтра, однако существует вероятность, что ему будет предоставлен отдых.

Напомним, что "Реал" сумел опередить "Барселону" и пока что возглавляет турнирую таблицу.