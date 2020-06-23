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Рамос и Иско тренируются в общей группе Реала, Азар - индивидуально

Испания
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С бельгийцем все в порядке

Рамос и Иско тренируются в общей группе Реала, Азар - индивидуально
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" ведет подготовку к игре против "Мальорки". Встреча состоится уже завтра.

В общую группу вернулся полузащитник Иско. Испанец пропустил несколько матчей из-за мышечного повреждения. Помимо этого, вместе со всеми работал Рамос, участие в игре которого под вопросом.

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А вот Эден Азар занимался индивидуально. С ним ничего серьезного и он готов сыграть завтра, однако существует вероятность, что ему будет предоставлен отдых.

Напомним, что "Реал" сумел опередить "Барселону" и пока что возглавляет турнирую таблицу.

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В статье: Серхио Рамос Эден Азар Иско Реал (Мадрид)
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