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Рамос и Иско тренируются в общей группе Реала, Азар - индивидуально
С бельгийцем все в порядке
Мадридский "Реал" ведет подготовку к игре против "Мальорки". Встреча состоится уже завтра.
В общую группу вернулся полузащитник Иско. Испанец пропустил несколько матчей из-за мышечного повреждения. Помимо этого, вместе со всеми работал Рамос, участие в игре которого под вопросом.
А вот Эден Азар занимался индивидуально. С ним ничего серьезного и он готов сыграть завтра, однако существует вероятность, что ему будет предоставлен отдых.
Напомним, что "Реал" сумел опередить "Барселону" и пока что возглавляет турнирую таблицу.