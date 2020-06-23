Леванте - Атлетико 0:1. Третья подряд сухая победа Матрасников

Вероятно, одна из лучших выездных игр команды Диего Симеоне в текущей Примере. Складывается впечатление, что "Матрасники" прибавляют от матча к матчу.

В первом тайме гости со старта врубили такой темп, что "Леванте" и не видно было на поле. Уже в стартовые 5-6 минут "Атлетико" нанес несколько ударов по воротам, перехватывая мяч прямо на чужой половине. Это не могло закончиться для хозяев добром, и вскоре случился гол. Ариас резкой вертикальной передачей нашел на линии офсайда Льоренте, тот идеально развернулся и откатил на Косту. Бруно перехватил мяч, но только за тем, чтобы срезать его в собственные ворота. Отличная игра от Маркоса, которого Симеоне удачно переквалифицировал из опорников в форварды.

До конца тайма "Атлетико" должен был забивать еще 1-2 мяча, ведь "Лягушки" никак не отвечали. Максимум, который удавался команде Пако Лопеса до перерыва - это немного подержать мяча в средней зоне. Любые же попытки обострить игру нарывались на цепкий отбор от Коке и Томаса Партея.

В то же время "Матрасники" более-менее регулярно создавали угрозу, но не везло в завершении - Айтор был на высоте. Вратарь "Леванте" в прыжке отразил дальний выстрел Партея; потом успел поднять руки, среагировав на удар Карраско; ну а после срезки Диего Косты после углового он уже ничего не мог поделать, но мяч пролетел немного мимо.

Бешеного прессинга и темпа "Атлетико" хватило минут на 55-60, а дальше "Матрасники" провели замены и перешли на игру вторым номером. Выглядело это не менее опасно: один только Жоау Феликс имел две царские возможности удвоить счет, однако первый его удар стал добычей вратаря, а во втором случае португалец с центра штрафной пальнул по воробьям. Еще один разочаровывающий перфоманс от 126-миллионного вингера.

Кроме того, Коке с убойной позиции пробил в голкипера, а гол Партея арбитр отменил из-за офсайда у Диего Косты, который ассистировал африканцу.

"Леванте" же хоть и атаковал в концовке больше, подал кучу угловых, но так и не нанес ни единого удара в створ ворот - фирменная защита "Атлетико" вновь проявила себя. Единственный реально голевой шанс был у Борхи Майораля после навеса с левого края, но экс-форвард "Реала" не сумел срезать мяч под дальнюю штангу.

Таким образом, встреча закончилась справедливой победой "Атлетико", у которого теперь 55 очков - и это чистое третье место в Примере. "Леванте" же остается на 11-й позиции с 38 баллами.

Ла Нусия. "Камило Кано"

"Леванте" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Бруно, 15 (автогол)

"Леванте": Айтор Фернандес - Коке (Моралес, 60), Бруно, Рубен Везу, Тоньо - Рочина, Вукчевич (Кампанья, 60), Радойя, Бардхи (Эрнани, 82) - Серхио Леон (Борха Майораль, 70), Рожер Марти (Мирамон, 60)

"Атлетико": Облак - Ариас, Савич, Эрмосо (Хосе Хименес. 59), Ренан Лоди - Коке, Партей (Мората, 84), Сауль, Карраско (Жоау Феликс, 60) - Льоренте (Корреа, 59), Диего Коста (Эррера, 80)

Предупреждения: Коке, 27, Вукчевич, 50, Моралес, 81, Тоньо, 90+2 - Сауль, 69, Мората, 90+2