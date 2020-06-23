Барселона - Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" уже допустила осечку, которая непозволительна в этой ситуации. А в тридцать первом туре рискует отпустить "Реал" в отрыв, если не переиграет "Атлетик". Ведь мало кто сомневается в том, что мадридцы возьмут свое в матче с "Мальоркой".

Смотрим вместе прямой эфир поединка 31-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Атлетик". Начало – 23:00. Текстовый онлайн – матч -центр UA-Футбол >>>. Анонс поединка – от Игоря Семйона >>>.

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