Примера. 31-й тур. Хетафе теряет очки в четвертом к ряду поединке после карантина

Если это не конец борьбы "Хетафе" за Лигу чемпионов – то момент, который максимально приблизил "городских" к краху. Команда Бордаласа еще не побеждала после карантина, раздавая очки кому попало. Ранее максимум в борьбе с "Хетафе" взяла "Гранада", затем ничью с испанским полпредом в еврокубках разыграли "Эспаньол", "Эйбар", а сегодня – и "Вальядолид".

Гости вышли вперед на 41-й минуте, но радовались недолго – еще до перерыва "Вальядолид" отыгрался благодаря голу с пенальти. Больше голевых маневров в матче не было, хотя "Хетафе" нанес по воротам аж пятнадцать ударов. Лишь один в створ – и в этом проблема.

Попадание в Лигу Европы будет для "городских" счастьем.

Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Хетафе" 1:1

Голы: Энес Унал 45+5 (пен.) - Хайме Мата 41

"Вальядолид": Хорди Масип, Хоакин Фернандес, Энес Унал, Оскар Плано (Кике Перес 90+2), Серхио Наварро (Мигель Де ла Фуэнте 72), Рубен Алькарас, Федерико Сан Эметерио (Кико 72), Хави Мойяно, Тони Суарес (Пабло Эрвияс 60), Начо, Мохаммед Салису

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Хайме Мата (Давид Тимор 84), Аллан-Ромео Ньом (Хорхе Молина 64), Марк Кукурелла Сасета (Франсиско Портильо 83), Хавьер Этчейта, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Дамиан Суарес, Неманья Максимович (Давид Хасон 83), Уго Дуро (Родригес Анхель 71)

Предупреждения: Энес Унал 22, Мохаммед Салису 49, Хоакин Фернандес 57, Рубен Алькарас 85, Кико 90+6 - Аллан-Ромео Ньом 23, Даконам Дьене 45+3