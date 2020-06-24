Примера. 31-й тур. Барселона - Атлетик 1:0. Игра с надутыми щеками

Первый тайм отчетного поединка ярко показал, что такое "топтание на месте". "Барса" в текущем сезоне уже дважды противостояла "Атлетику" и дважды ему проиграла. Но на третий матч не подготовила никакого оригинального плана, который помог бы вскрыть оборону басков. Игра "Барселоны" напоминала детские шалости с песком: однообразно, бессмысленно, но с надутыми щеками.

С семи ударов по воротам в первом тайме лишь один попал в створ. Да и тот получился невзрачным – Суарес пробил по центру без всякой изюминки. Натыкаясь на прочную оборонительную стену, футболисты "Барсы" все как один искали на поле Лионеля Месси. Аргентинец пробил трижды, но этим таймом лишь продолжил линию собственной невыразительности, основанной еще в поединке с "Севильей".

В других эпизодах Суарес едва ткнул мяч пяткой, а Гризманн в попытке выполнить оригинальную передачу перебросил не только защитников басков, но и ворота. Ничего не получалось. "Атлетик", который атаковал значительно меньше, развивал свои идеи интереснее. Например, Унай Лопес так классно вырезал подачу с фланга, что тер Штеген едва не пропустил мяч в угол ворот под перчаткой. Затем был выход на ворота Иньяки Уильямса, которому пробить не помешал Херард Пике – на поле центральный защитник каталонцев не такой ловкий, как у себя в твиттере. Еще удар Ерай Альвареса Лопеса головой имел шанс стать результативным.

Во втором тайме "Барселона" заиграла чуть интереснее. Тут и Гризманн вышел на ударную позицию, хотя проиграл дуэль Унай Симону, тут уже и Суарес пытался сыграть оригинально, да и выход Ансу Фати добавил разнообразия.

Но не эти игроки спасли Кике Сетьена от очередной потери очков и порции критики. Спас его Иван Ракитич, который подключился к атаке резким забегом в штрафную площадь и воспользовавшись скрытой передачей Месси – 1:0.

Дальше уже было полегче: Месси мог положить точку одним из двух ударов. Однако аргентинец не попадал, а перед финальным свистком в ходе одного момента чудом не забил кто-то из дуэта Видаль - Фати (супер-сейв вратаря и штанга). Поэтому едва не треснуло там, где никто не ожидал: тер Штеген ошибся на выходе и подарил шанс Раулю Гарсии сравнять счет. Игрок "Атлетика" опоздал на долю секунды.

Бесспорно, это не та игра, которую хотели бы видеть болельщики "Барселоны". С другой стороны, можно ли судить строго и требовать большего, когда соперник защищается одиннадцатью игроками и почти не думает об атаке? "Барса" прервала беспроигрышную серию "Атлетика" и отомстила ему за поражения в первом круге и в Кубке Испании. Это тоже хлеб.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетик" 1:0

Гол: Иван Ракитич 71

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Херард Пике, Серхио Бускетс (Иван Ракитич 64), Клеман Лангле, Артур Рамос (Рики Пуч 56), Луис Суарес (Мартин Брайтвайт 85), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Анссумане Фати 65), Хорди Альба, Артуро Видаль

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Оскар де Маркос, Микель Весга, Микель Баленсиага, Иньиго Кордоба (Икер Муньяин 57), Унаи Лопес (Дани Гарсия 57), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре 69), Иньиго Лекуэ (Андер Капа 69), Унай Нуньес, Ойхан Санчет (Рауль Гарсия 78)

Предупреждения: Серхио Бускетс 32, Иван Ракитич 90+1 - Унай Нуньес 62