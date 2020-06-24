  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. 31-й тур. Барселона - Атлетик 1:0. Игра с надутыми щеками
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. 31-й тур. Барселона - Атлетик 1:0. Игра с надутыми щеками

Испания
(1 голосов)

Каталонцы взяли у басков реванш за предыдущие поражения

Примера. 31-й тур. Барселона - Атлетик 1:0. Игра с надутыми щеками
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый тайм отчетного поединка ярко показал, что такое "топтание на месте". "Барса" в текущем сезоне уже дважды противостояла "Атлетику" и дважды ему проиграла. Но на третий матч не подготовила никакого оригинального плана, который помог бы вскрыть оборону басков. Игра "Барселоны" напоминала детские шалости с песком: однообразно, бессмысленно, но с надутыми щеками.

Примера. 31-й тур. Барселона - Атлетик 1:0. Игра с надутыми щеками - изображение 1

С семи ударов по воротам в первом тайме лишь один попал в створ. Да и тот получился невзрачным – Суарес пробил по центру без всякой изюминки. Натыкаясь на прочную оборонительную стену, футболисты "Барсы" все как один искали на поле Лионеля Месси. Аргентинец пробил трижды, но этим таймом лишь продолжил линию собственной невыразительности, основанной еще в поединке с "Севильей".

В других эпизодах Суарес едва ткнул мяч пяткой, а Гризманн в попытке выполнить оригинальную передачу перебросил не только защитников басков, но и ворота. Ничего не получалось. "Атлетик", который атаковал значительно меньше, развивал свои идеи интереснее. Например, Унай Лопес так классно вырезал подачу с фланга, что тер Штеген едва не пропустил мяч в угол ворот под перчаткой. Затем был выход на ворота Иньяки Уильямса, которому пробить не помешал Херард Пике – на поле центральный защитник каталонцев не такой ловкий, как у себя в твиттере. Еще удар Ерай Альвареса Лопеса головой имел шанс стать результативным.

Примера. 31-й тур. Барселона - Атлетик 1:0. Игра с надутыми щеками - изображение 2

Во втором тайме "Барселона" заиграла чуть интереснее. Тут и Гризманн вышел на ударную позицию, хотя проиграл дуэль Унай Симону, тут уже и Суарес пытался сыграть оригинально, да и выход Ансу Фати добавил разнообразия.

Но не эти игроки спасли Кике Сетьена от очередной потери очков и порции критики. Спас его Иван Ракитич, который подключился к атаке резким забегом в штрафную площадь и воспользовавшись скрытой передачей Месси – 1:0.

Примера. 31-й тур. Барселона - Атлетик 1:0. Игра с надутыми щеками - изображение 3

Дальше уже было полегче: Месси мог положить точку одним из двух ударов. Однако аргентинец не попадал, а перед финальным свистком в ходе одного момента чудом не забил кто-то из дуэта Видаль - Фати (супер-сейв вратаря и штанга). Поэтому едва не треснуло там, где никто не ожидал: тер Штеген ошибся на выходе и подарил шанс Раулю Гарсии сравнять счет. Игрок "Атлетика" опоздал на долю секунды.

Бесспорно, это не та игра, которую хотели бы видеть болельщики "Барселоны". С другой стороны, можно ли судить строго и требовать большего, когда соперник защищается одиннадцатью игроками и почти не думает об атаке? "Барса" прервала беспроигрышную серию "Атлетика" и отомстила ему за поражения в первом круге и в Кубке Испании. Это тоже хлеб.

Примера. 31-й тур. Барселона - Атлетик 1:0. Игра с надутыми щеками - изображение 4

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Атлетик" 1:0
Гол: Иван Ракитич 71

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Херард Пике, Серхио Бускетс (Иван Ракитич 64), Клеман Лангле, Артур Рамос (Рики Пуч 56), Луис Суарес (Мартин Брайтвайт 85), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Анссумане Фати 65), Хорди Альба, Артуро Видаль

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Оскар де Маркос, Микель Весга, Микель Баленсиага, Иньиго Кордоба (Икер Муньяин 57), Унаи Лопес (Дани Гарсия 57), Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре 69), Иньиго Лекуэ (Андер Капа 69), Унай Нуньес, Ойхан Санчет (Рауль Гарсия 78)

Предупреждения: Серхио Бускетс 32, Иван Ракитич 90+1 - Унай Нуньес 62

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Чемпионат Испании
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
24.06.2020 в 01:21
Пользуясь случаем - Роналду забил очередной левый пенальти в Серии А (и своей карьере соотвественно ) Просто на ветке барсы всегда собирается весь сброд его фанатиков ))
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
24.06.2020 в 01:17
Ледь видряпали 3 бали... Перемогою це називати душа не дозволяє. Картинка першого тайму десяток гостей побудували захисні мури на лінії власного карного майданчика господарі теж стоять та чекають коли ті мури впадуть. Так Барселона на перемогу награла, правда забила кривенького. Ну і з Мессі питання... грав на передньому краї, а організувати напад без нього виявилось нема кому!
Ответить
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
24.06.2020 в 01:22
Примерно так и было, но меня шокирует сколько не точных пасов и ударов у Месси после карантина.
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
24.06.2020 в 01:11
С победой Барса и её болельщиков !!! Оборона у Атлетика будь здоров, попробуй пройди её играя позиционно. Пуч должен играть регулярно, ведь надо омолаживать состав когда-то. Пацан цепкий, а учитывая габариты, можно все штрафные на себе собирать. У Месси прицеп совсем сбился, но ругать не буду, день рождения у человека Здоровья и всего наилучшего легенда!!!
Ответить
+5
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
24.06.2020 в 01:27
Дальше больше )
Ответить
0
0
avatar
Muxtarr (Днепр)
24.06.2020 в 01:10
Тяжело, натяжно, но заслуженно. Пуч, Ракитич и Фати - герои матча. Артур, Суарес, Видаль, и частично Месси - антигерои.
Ответить
+3
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
24.06.2020 в 01:19
Месси прицел не настроил , 2 момента было убойных , Суарес один хороший упустил и вышел супер звездный форвард вместо него ))) Это я все за последние 20 минут говорю
Ответить
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
24.06.2020 в 01:05
Первые 20 минут футбола смотрел после начала карантина (так вышло , что включил как раз на голе Ракитича )Не знаю , что там было до гола , по статистике Барселона полностью приделала Атлетик и только реализация подкачала. Ну три очка взяли и на том спасибо. Куда они собрались отпускать Артура я не понимаю
Ответить
+3
0
avatar
Muxtarr (Днепр)
24.06.2020 в 01:11
Артур сегодя был ужасен. Но менять его на старпера Пьянича - это верх безумия. Впрочем иного от Бартомеу ожидать и не стоит. Артуру надо переждать годик, и этот цирк с конями закончится.
Ответить
+4
0
avatar
MES QUE UN CLUB
24.06.2020 в 01:13
Это никогда не закончится, потому что журналисты никуда не денутся.)))
+2
0
avatar
Muxtarr (Днепр)
24.06.2020 в 01:14
Я имел в виду цирк имени Бартомеу, от него вся эта грязь идет.
+2
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
24.06.2020 в 01:26
Да, элементарно сравнить их возраст...и уже закрадывается сомнение в адекватности руководства Барсы , там с**а на откатах нагреваются , тем более то с кем - с Ювентусом который в черную и скудетто покупал и арбитров (шо там стоит пару сумок мимо кассы занести Бартоломео и его посипакам)
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...