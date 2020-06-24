Месть, но не сладкая. Барселона - Атлетик 1:0. Обзор матча и видео гола

Для "Барселоны" это уже был третий матч против "Атлетика" в текущем сезоне. Предыдущие два каталонцы проиграли, поэтому осознавали всё коварство соперника. Но нашли рецепт – тяжело, со скрипом, но "Барселона" всё же добыла свою победу в 31-м туре Ла Лиги. Как это было, смотрите в видеообзоре матча "Басрелона" - "Атлетик".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Атлетик" 1:0

Гол: Иван Ракитич 71