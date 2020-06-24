  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месть, но не сладкая. Барселона - Атлетик 1:0. Обзор матча и видео гола
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месть, но не сладкая. Барселона - Атлетик 1:0. Обзор матча и видео гола

Испания
(1 голосов)

Барселона - Атлетик ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 24.06.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Месть, но не сладкая. Барселона - Атлетик 1:0. Обзор матча и видео гола
UA-Футбол
Новина українською

Для "Барселоны" это уже был третий матч против "Атлетика" в текущем сезоне. Предыдущие два каталонцы проиграли, поэтому осознавали всё коварство соперника. Но нашли рецепт – тяжело, со скрипом, но "Барселона" всё же добыла свою победу в 31-м туре Ла Лиги. Как это было, смотрите в видеообзоре матча "Басрелона" - "Атлетик".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Атлетик" 1:0
Гол: Иван Ракитич 71

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Чемпионат Испании Иван Ракитич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...