И сам отметил юбилейным пасом: сегодня Лионелю Месси исполняется 33 года

Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в Росарио. Аргентинец является капитаном своей сборной и каталонской "Барселоны". Месси – лучший бомбардир в истории "сине-гранатовых" и "альбиселесте".

С "Барсой" Лионель выиграл 10 титулов чемпиона Испании, 4 Лиги чемпионов УЕФА, 6 Кубков Испании, 8 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка Европы и 3 чемпионата мира среди клубов. Месси 6 раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА и 6 раз — чемпионата Испании. Аргентинец – шестикратный обладатель "Золотой бутсы" (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019) и "Золотого мяча" (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).

Вчера Лео оформил свой 250-й ассист в составе "Барселоны". Капитан команды сделал голевую передачу на Ивана Ракитича в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (1:0). К слову, в активе Месси 699 голов во всех поединках. В текущем сезоне Примеры футболист сыграл в 26 матчах (21 забитый мяч и 15 голевых передач).

2⃣5⃣0⃣ - Lionel Messi's assist for Ivan Rakitic's goal was his 250th assist for @FCBarcelona in all competitions. #BarçaAthletic