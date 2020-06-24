  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. И сам отметил юбилейным пасом: сегодня Лионелю Месси исполняется 33 года
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И сам отметил юбилейным пасом: сегодня Лионелю Месси исполняется 33 года

Испания
(3 голосов)

Вчера Иван Ракитич забил с паса Лео

И сам отметил юбилейным пасом: сегодня Лионелю Месси исполняется 33 года
Новина українською

Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в Росарио. Аргентинец является капитаном своей сборной и каталонской "Барселоны". Месси – лучший бомбардир в истории "сине-гранатовых" и "альбиселесте".

Читайте такжеПримера. 31-й тур. Барселона - Атлетик 1:0. Игра с надутыми щеками

С "Барсой" Лионель выиграл 10 титулов чемпиона Испании, 4 Лиги чемпионов УЕФА, 6 Кубков Испании, 8 Суперкубков Испании, 3 Суперкубка Европы и 3 чемпионата мира среди клубов. Месси 6 раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА и 6 раз — чемпионата Испании. Аргентинец – шестикратный обладатель "Золотой бутсы" (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019) и "Золотого мяча" (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).

Вчера Лео оформил свой 250-й ассист в составе "Барселоны". Капитан команды сделал голевую передачу на Ивана Ракитича в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (1:0). К слову, в активе Месси 699 голов во всех поединках. В текущем сезоне Примеры футболист сыграл в 26 матчах (21 забитый мяч и 15 голевых передач).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
24.06.2020 в 10:33
Старый пердун медленноходящий. На пэнсию пора
Ответить
+1
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...