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"Я тоже хочу знать, почему не играю". Хамес Родригес – про свою ситуацию в мадридском Реале

Испания
(1 голосов)

Нужно узнать у Зинедина

"Я тоже хочу знать, почему не играю". Хамес Родригес – про свою ситуацию в мадридском Реале
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Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес высказался касательно количества игрового времени в столице Испании. Цитирует колумбийца AS со ссылкой на Gol Caracol. Контракт Хамеса с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне 28-летний хавбек сыграл в 8 матчах чемпионата Испании (1 гол и 1 результативная передача).

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"Почему я не играю? Хороший вопрос, я тоже хочу знать, почему. Когда ты выигрываешь титулы с игроками, которым доверяешь, когда есть ядро команды, то трудно что-то изменить. Если тренер не дает регулярного игрового времени, то становится сложнее. Нельзя продемонстрировать свои способности за пару минут. Про меня многое говорили, но почти все – ложь".

"Не нужно ставить мой профессионализм под сомнение. Я работаю над собой как никто другой. Зидан? У нас никогда не было проблем – просто нормальные рабочие отношения. У каждого тренера свои предпочтения. Я жду своего шанса. Тем не менее, начинаю задумываться о будущем. Если мне предоставят выбор, то я выберу клуб, где смогу показать свои способности и реализовать потенциал. У меня было предложение из Италии, но мне не понравился этот вариант. Также был запрос из Китая. Я не хотел ехать в Поднебесную – я еще могу много чего сделать в европейском футболе".

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В статье: Зинедин Зидан Хамес Родригес Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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