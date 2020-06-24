"Я тоже хочу знать, почему не играю". Хамес Родригес – про свою ситуацию в мадридском Реале

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес высказался касательно количества игрового времени в столице Испании. Цитирует колумбийца AS со ссылкой на Gol Caracol. Контракт Хамеса с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне 28-летний хавбек сыграл в 8 матчах чемпионата Испании (1 гол и 1 результативная передача).

"Почему я не играю? Хороший вопрос, я тоже хочу знать, почему . Когда ты выигрываешь титулы с игроками, которым доверяешь, когда есть ядро команды, то трудно что-то изменить. Если тренер не дает регулярного игрового времени, то становится сложнее. Нельзя продемонстрировать свои способности за пару минут. Про меня многое говорили, но почти все – ложь".

"Не нужно ставить мой профессионализм под сомнение. Я работаю над собой как никто другой. Зидан? У нас никогда не было проблем – просто нормальные рабочие отношения. У каждого тренера свои предпочтения. Я жду своего шанса. Тем не менее, начинаю задумываться о будущем. Если мне предоставят выбор, то я выберу клуб, где смогу показать свои способности и реализовать потенциал. У меня было предложение из Италии, но мне не понравился этот вариант. Также был запрос из Китая. Я не хотел ехать в Поднебесную – я еще могу много чего сделать в европейском футболе".