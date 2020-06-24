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Реал - Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Реал - Мальорка: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.06.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" хоть и с трудом, но выполнила свою задачу в 31-м туре Ла Лиги – одолела "Атлетик" и снова вышла на первое место турнирной таблицы. Однако свой ход еще не сделал "Реал". В случае победы над "Мальоркой" сливочные вернут себе лидерство.

Матч состоится 24-го июня 2020-го года в 23:00. Прямая видеотрансляция поединка – ТК "Футбол 1". Также видео будет доступно на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodavone TV, Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в соответствующем разделе >>>.

Где еще смотреть онлайн прямой эфир поединка 31-го тура Ла Лиги "Реал" - "Мальорка"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Венгрия - Spíler Extra, Spíler2;
  • Польша - Canal + NOW, nc + GO, Canal + Sport Online;
  • Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1;
  • Великобритания - Premier Player HD, LaLigaTV.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Мальорка
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