Реал - Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" хоть и с трудом, но выполнила свою задачу в 31-м туре Ла Лиги – одолела "Атлетик" и снова вышла на первое место турнирной таблицы. Однако свой ход еще не сделал "Реал". В случае победы над "Мальоркой" сливочные вернут себе лидерство.

Матч состоится 24-го июня 2020-го года в 23:00. Прямая видеотрансляция поединка – ТК "Футбол 1". Также видео будет доступно на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodavone TV, Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция – в матч-центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в соответствующем разделе >>>.

Где еще смотреть онлайн прямой эфир поединка 31-го тура Ла Лиги "Реал" - "Мальорка"?